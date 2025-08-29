Topo

Esporte

Porto anuncia renovação de contrato com o atacante Pepê até 2029

29/08/2025 21h38

Nesta sexta-feira, o Porto anunciou a renovação de contrato com o brasileiro Pepê até 2029. O ex-jogador do Grêmio chegou ao clube português em julho de 2021 e tinha vínculo válido com os Dragões até 2027.

"É uma alegria imensa essa extensão de vínculo com o FC Porto. É um clube gigante, onde fui muito bem acolhido pelos diretores, atletas, funcionários e torcedores. É uma honra defender essa camisa e espero que possamos ter muitas alegrias e conquistas. A ambição de querer sempre vencer do FC Porto é algo que mexe comigo", celebrou o brasileiro.

Pelo Porto, Pepê conquistou o Campeonato Português (21/22), três Taças de Portugal (22, 23 e 24), uma Taça da Liga (22/23) e uma Supertaça de Portugal (23).

Desde que chegou, Pepê soma 195 partidas pelo Porto com 28 tentos marcados e 24 passes para gols.

O Porto volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Sporting, pela quarta rodada do Campeonato Português. A partida está marcada para acontecer às 16h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

