Porto anuncia renovação de contrato com o atacante Pepê até 2029

Nesta sexta-feira, o Porto anunciou a renovação de contrato com o brasileiro Pepê até 2029. O ex-jogador do Grêmio chegou ao clube português em julho de 2021 e tinha vínculo válido com os Dragões até 2027.

"É uma alegria imensa essa extensão de vínculo com o FC Porto. É um clube gigante, onde fui muito bem acolhido pelos diretores, atletas, funcionários e torcedores. É uma honra defender essa camisa e espero que possamos ter muitas alegrias e conquistas. A ambição de querer sempre vencer do FC Porto é algo que mexe comigo", celebrou o brasileiro.

? "É um atleta que quer continuar a dar muito ao FC Porto" André Villas-Boas "não podia estar mais satisfeito com a renovação" de Pepê ? FC Porto (@FCPorto) August 29, 2025

Pelo Porto, Pepê conquistou o Campeonato Português (21/22), três Taças de Portugal (22, 23 e 24), uma Taça da Liga (22/23) e uma Supertaça de Portugal (23).

Desde que chegou, Pepê soma 195 partidas pelo Porto com 28 tentos marcados e 24 passes para gols.

O Porto volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Sporting, pela quarta rodada do Campeonato Português. A partida está marcada para acontecer às 16h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.