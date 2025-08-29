Flaco na seleção faz Abel sorrir e até nutricionista festejar no Palmeiras

A convocação de Flaco López para a seleção argentina foi motivo de muita comemoração dentro do Palmeiras — e em diversos setores do clube. Além dos R$ 45 milhões gastos para tirá-lo do Lanús em 2022, o Alviverde traçou um projeto a longo prazo para o jogador e o manteve no elenco mesmo com várias propostas para sair.

O que aconteceu

Flaco vive uma lua de mel com o torcedor do Palmeiras, mas mesmo com a artilharia da equipe no ano passado foi alvo de críticas da torcida pelos gols perdidos — que fizeram falta para o título do Brasileirão. Tanto é que o Alviverde fez a maior contratação da história do futebol brasileiro com Vitor Roque neste ano para solucionar a questão com um camisa 9.

O argentino chegou ao Palmeiras com 77 kg e teve problemas com perda de peso na adaptação ao futebol brasileiro. O departamento de nutrição alviverde percebeu que o atleta estava baixando o peso e criou um cronograma para que ele ganhasse massa, força e mais estrutura.

Flaco López, em julho de 2022, comemora após marcar gol contra o Ceará na Arena Castelão Imagem: Lucas Emanuel/AGIF

No meio do ano passado, Flaco recebeu propostas do Racing e do River Plate para retornar ao futebol argentino — quando não era titular absoluto do Palmeiras. No entanto, a diretoria palmeirense bateu o pé e fez questão de manter o atleta no elenco, já que investiu em um processo de longo prazo e acreditava que isso renderia frutos no futuro.

Hoje, Flaco está com 86 kg e deve fazer sua melhor temporada da carreira em 2025. No ano passado, ele marcou 22 gols em 61 jogos (e 7 assistências), e em 2025 o argentino caminha para superar essa marca tranquilamente: são 17 gols marcados e 3 assistências em 43 jogos.

O técnico Abel Ferreira também ficou muito feliz com a notícia de que Flaco foi convocado. Em junho de 2024, o treinador profetizou que o atleta poderia fazer parte do elenco argentino por causa de suas características de jogo: "Na minha opinião eles não têm lá nenhum jogador como ele. Hoje vimos como ele é extremamente forte em jogadas aéreas".

Além disso, Flaco López é um exemplo da paciência que o Palmeiras tem com reforços que chegaram há pouco tempo no clube. O Alviverde traçou um plano para o jogador e acreditou no atleta mesmo com opções para recuperar o que investiu no jogador. O clube vive sua maior reformulação, com muitos novos jogadores, e não espera um sucesso imediato.

A convocação de Flaco López quebrou um tabu de 13 anos no Palmeiras. O último palmeirense convocado pela Albiceleste foi Hernán Barcos, em 23 de agosto de 2012.