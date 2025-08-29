Polêmica! Empresário de Ankalaev surpreende e coloca Ulberg acima de Poatan

Faltando pouco mais de um mês para a aguardada revanche entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira, marcada para o UFC 320, o empresário do campeão meio-pesado (93 kg), Ali Abdelaziz, lançou uma opinião que promete movimentar ainda mais os debates na categoria. Para ele, Carlos Ulberg representa um desafio mais difícil para 'Big Ank' do que o próprio 'Poatan'.

Em entrevista ao canal 'Submission Radio', Abdelaziz destacou o potencial do neozelandês, que vive grande fase no Ultimate e acumula oito vitórias consecutivas. Atualmente com cartel de 12-1, Ulberg vem de um triunfo sobre o ex-campeão Jan Blachowicz e se prepara para enfrentar Dominick Reyes no UFC Perth - duelo que pode consolidá-lo como próximo na disputa pelo cinturão.

"Carlos , eu sou muito fã desse cara. Acho que ele é muito bom, honestamente. Muito subestimado. Acho que ele pode ser uma luta mais difícil para Ankalaev do que o Alex Pereira, na minha opinião", afirmou Abdelaziz, ressaltando ainda que o atual dono do título não enfrentou nomes importantes da divisão, como Jiri Prochazka e Jamahal Hill.

A declaração chama atenção especialmente porque o brasileiro, ex-campeão em duas divisões e conhecido por seu poder de nocaute, vinha de três defesas bem-sucedidas antes de ser destronado no UFC 313. Apesar da luta ter sido equilibrada - com parte do público enxergando vitória para o paulista - o russo saiu com a vitória na decisão dos juízes e encerrou o dominante reinado do ex-campeão.

Limpar a divisão

Além de apontar possíveis futuros desafios, Abdelaziz reiterou sua confiança na superioridade de seu atleta. O empresário afirmou que espera uma atuação ainda mais convincente na revanche contra o ex-campeão.

"Quero ver ele nocautear o Alex Pereira na próxima luta. Quero ver ele defender o título, limpar a divisão", declarou o empresário, projetando um domínio completo da categoria por parte do atleta daguestanês.

Enquanto isso, Ankalaev segue com foco total no compromisso do dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), buscando afastar qualquer dúvida deixada pelo primeiro encontro. Caso vença novamente, o caminho poderá ficar aberto para novos confrontos - e, quem sabe, um embate com o emergente Ulberg, que já começa a ganhar força como futuro desafiante ao trono dos meio-pesados.

