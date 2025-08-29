Pedro Rocha é o principal alvo do São Paulo, que busca outras opções

O São Paulo busca um centroavante após a grave lesão de André Silva, e Pedro Rocha é a principal alternativa, informou Eder Traskini no De Primeira.

Com passagens por Cruzeiro e Flamengo, Pedro Rocha está hoje no Remo, na Série B, da qual é o artilheiro com 10 gols. Segundo o repórter, o Tricolor também considera outras opções.

O São Paulo está trabalhando em várias frentes porque tem pouco tempo para fechar um reforço para o ataque, e surge o nome do Pedro Rocha, que é um nome que o São Paulo se interessa. O São Paulo discute ele e outros nomes para ver como é que vai avançar e quais são as possibilidades de negociação.

Pedro Rocha tem contrato com o Remo até o final do ano, então, a menos de seis meses do fim, teria que negociar com o Remo. Mas é isso, Pedro Rocha é um dos nomes que interessa ao São Paulo para reforçar o clube que perdeu o André Silva, que não tem definida a abordagem que será escolhida para tratar a lesão dele, mas a tendência é que ele não jogue mais nessa temporada.

Eder Traskini

A janela de transferências se encerra no começo de setembro. Além de André Silva, o São Paulo perdeu outros dois atacantes na temporada com graves lesões, Calleri e o jovem Ryan Francisco, ambos com lesão no ligamento cruzado do joelho.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.