Patati é anunciado pelo AZ Alkmaar, da Holanda; veja quanto o Santos irá lucrar

29/08/2025 14h42

Ex-Santos, o atacante Weslley Patati está de casa nova. O jogador de 21 anos deixou o Maccabi Tel Aviv, de Israel, e foi anunciado na última quinta-feira pelo Az Alkmaar, do futebol holandês. O Peixe ficou de olho na transferência do atleta e vai ganhar uma bolada.

Patati assinou um contrato de cinco anos com o Az Alkmaar e se tornou a contratação mais cara da história do clube, que desembolsou 7 milhões de euros (R$ 44,6 milhões) para contratá-lo. O Santos tem 40% a receber dessa transação, no regime de mais-valia (cerca de 2,2 milhões de euros / R$ 14 milhões).

"Estou muito feliz com minha transferência para o AZ e mal posso esperar para entrar no time, jogar e dar o meu melhor. Sei marcar gols e dar assistências, e estou animado para fazer isso aqui", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do clube holandês.

O atacante usará a camisa 7 no Az Alkmaar e também já pode fazer sua estreia pela equipe, que volta a campo neste domingo, às 11h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Holandês.

Em Israel, Weslley Patati brilhou. Durante sua única temporada no Maccabi Tel Aviv, entrou em campo 44 vezes, marcou 14 gols e ainda deu dez assistências. O atacante foi fundamental na conquista do Campeonato Israelense.

Agora, o brasileiro chega ao AZ com a missão de ajudar a equipe a reencontrar o caminho das taças. A equipe não conquista um título desde 2013, quando conquistou a Copa da Holanda pela última vez. Jogando em todas as funções do setor ofensivo, espera-se que Weslley Patati seja titular do clube.

Saída do Santos

O Menino da Vila deixou o Santos em setembro de 2024. O Maccabi Tel Aviv pagou 1,3 milhão de euros (R$ 8,1 milhões na época), mais a manutenção da porcentagem de 40% dos direitos econômicos dele, no regime de mais-valia.

Durante sua única temporada como profissional do Santos, Patati fez dois gols e deu uma assistência nos 33 jogos que disputou. Ele fez parte do elenco campeão da Série B de 2024.

