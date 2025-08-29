Topo

Palmeiras: título paulista de 1926 completa 99 anos

29/08/2025 08h38

O Palmeiras está próximo de alcançar uma marca histórica. Nesta sexta-feira (29 de agosto), o título paulista de 1926, conquistado quando o clube ainda se chamava Palestra Itália, completa 99 anos.

Conquista histórica do Palestra Itália

A taça de 1926 foi vencida de forma invicta e com 100% de aproveitamento:

  • 9 vitórias

  • 33 gols marcados

  • 8 gols sofridos

Na época, o futebol paulista vivia uma forte divisão entre profissionalismo e amadorismo, o que aumentava a relevância da conquista alviverde.

Campanha invicta no Paulista de 1926

O Palestra Itália superou grandes rivais como o Corinthians (3×2) e o Santos (3×2).  Na partida decisiva, aplicou uma goleada histórica por 5 a 0 sobre o São Bento, com gols de Mathias I, Melle, Heitor e Carrone (2).

Fatos marcantes do Palmeiras em 29 de agosto

  • 1926 - Campeão Paulista invicto: Palestra Itália 5×0 São Bento da Capital.

  • 1943 - Estreia do zagueiro Caieira e primeiros gols do meia Canhotinho, em Palmeiras 3×1 Portuguesa.

  • 1953 - Último gol do zagueiro Juvenal, no empate em 2×2 com o Comercial da Capital. O defensor disputou a Copa do Mundo de 1950 e comemorou a conquista da Copa Rio de 1951 pelo Verdão.

