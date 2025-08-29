Palmeiras: título paulista de 1926 completa 99 anos
O Palmeiras está próximo de alcançar uma marca histórica. Nesta sexta-feira (29 de agosto), o título paulista de 1926, conquistado quando o clube ainda se chamava Palestra Itália, completa 99 anos.
Conquista histórica do Palestra Itália
A taça de 1926 foi vencida de forma invicta e com 100% de aproveitamento:
9 vitórias
33 gols marcados
8 gols sofridos
Na época, o futebol paulista vivia uma forte divisão entre profissionalismo e amadorismo, o que aumentava a relevância da conquista alviverde.
Campanha invicta no Paulista de 1926
O Palestra Itália superou grandes rivais como o Corinthians (3×2) e o Santos (3×2). Na partida decisiva, aplicou uma goleada histórica por 5 a 0 sobre o São Bento, com gols de Mathias I, Melle, Heitor e Carrone (2).
Fatos marcantes do Palmeiras em 29 de agosto
- 1926 - Campeão Paulista invicto: Palestra Itália 5×0 São Bento da Capital.
- 1943 - Estreia do zagueiro Caieira e primeiros gols do meia Canhotinho, em Palmeiras 3×1 Portuguesa.
- 1953 - Último gol do zagueiro Juvenal, no empate em 2×2 com o Comercial da Capital. O defensor disputou a Copa do Mundo de 1950 e comemorou a conquista da Copa Rio de 1951 pelo Verdão.