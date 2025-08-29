Palmeiras teve economia de R$ 63 milhões com 'não' inicial de Andreas

Topo

Andreas Pereira, do Fulham, em jogo contra o Liverpool pela Premier League - Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

29/08/2025 17h44

O Palmeiras fez uma economia de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões na cotação atual) com o não inicial de Andreas Pereira no início do ano. O atleta foi oficializado hoje como novo reforço para o time de Abel Ferreira.

O que aconteceu

A diretoria alviverde tinha Andreas Pereira como sonho de consumo para a disputa do Super Mundial de Clubes e estava disposta a desembolsar 20 milhões de euros, mais bônus, para fechar com o jogador. No entanto, em fevereiro, Andreas recusou a proposta do Palmeiras e decidiu permanecer no futebol europeu.

Pensei 'vou finalizar minha temporada aqui', quero decidir a ficar na Europa, tentar jogar aqui ainda o máximo que eu puder. Eu tenho contrato pelo Fulham. Andreas Pereira.

Andreas tinha contrato com o Fulham até o meio de 2026, com opção para renovar por mais uma temporada, mas o estafe do atleta e o jogador decidiram que a busca por um novo clube seria o melhor caminho.

Como o contrato do jogador já se aproximava do fim, o Fulham se viu obrigado a colocar Andreas Pereira na lista de negociáveis e teve que fechar a negociações por um valor bem menor — em janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato.

O Palmeiras fechou a contratação de Andreas Pereira seis meses depois do interesse inicial com 50% de desconto. O acordo foi fechado em 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), sem nenhum bônus ao Fulham.

O Alviverde ficou com cerca de R$ 136 milhões pela venda de Richard Ríos ao Benfica, e gastou menos da metade para repor a saída do atleta. Esse é outro ponto muito comemorado pela direção do clube.

