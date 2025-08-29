Reforço do Palmeiras diz que ficou chocado com interesse: 'Não imaginava'

Jefté, novo reforço do Palmeiras para a lateral esquerda, afirmou que ficou chocado com o interesse do Alviverde em sua contratação.

O que ele disse

Foi algo que me pegou de surpresa [o interesse do Palmeiras] por que até o meio do mês passado eu não sabia que o Palmeiras tinha esse interesse em mim. Quando os meus representantes falaram do interesse fiquei chocado porque não imaginava, e disse que queria vim de qualquer maneira. Era um objetivo que eu tinha. Então acho que minha vinda pra cá foi algo muito bom pra mim, minha família, e estou muito feliz. Jefté.

Veja outras falas de Jefté

Estilo de jogo: "O meu jogo é bastante ofensivo, sou um lateral que gosta muito de atacar, gosto muito do 1 contra 1. N aminha estreia deu pra ver isso, tive umas duas bolas que deu para mostrar um pouco. Gosto de atacar espaço, mas a primeira função do lateral é marcar, tem que ter esse equilíbrio pra não tomarmos gols. Eu gosto de jogar assim e espero poder ter mais minutagem para mostrar mais um pouco disso"

O futebol da Escócia e do Chipre está abaixo do resto do mundo? "Eu não vejo como futebol baixo. Aprendi muito estando lá e no Chipre. É um futebol diferente do brasileiro, mas aprendi muito sobre minha posição, a tomar melhroes deciões, aprendi a ser um jogador de futebol realmente. Estou bem preparado sim para ajudar o Palmeiras a ser campeão. Não vejo que seja campeonato de baixo nível. Aprendi muito. Estou preparado para o que vier e colocar o Palmeiras onde tem que estar".

Recepção do elenco: "Eles me deixam muito à vontade, algo muito natural, os jogadores me abraçaram, o Abel. Falaram para eu agir naturalmente, sempre tento dar o meu melhor. Mostrar o porque vim, agradecer a confiança, a Leila, o Abel por terem me trazido. Mostrar sempre o meu melhor

Concorrência com Piquerez: "É um grande jogador. Um cara que me inspiro, é um ídolo. Estou para ajudar, titular ou no banco. Espero poder ajudar de qualquer fforma dentro e fora de campo e gahar mais minutagem da minha ajuda eu vou ajudar.

Chegada ao Palmeiras: "Pra mim foi muito importante a minha vida pra cá para ser visto e hoje a lateral esquerda é uma posição muito precária porque não são muitos que são vistos no mundo. Vim pra cá pra ajudar o Palmeiras com tudo que ele precisa e se um dia deus aebnçoar e eu fazer bons jogos como quero fazer, ser convocado vai ser como um sonho. é o objetivo que eu tenho que é chegar à seleção

Passagem na base do Fluminense: "Aqui no Brasil não tive oportunidades de jogar no profissional. Quando surgiu a chance de ir pro Chipre vi como uma chance de dar mais um salto na carreira. Fui pra lá pra ter mais minutagem e de lá ser mais visto para outros grandes clubes. Fui para o Rangers e foi um salto enorme. Minha volta pra cá é para o maior do Brasil, o salto pra cá é importante pra minha vida e carreira. Tenho certeza que vou ser mais visto do que nos outro clubes que passei".