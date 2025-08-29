Dérbi: 'Palmeiras entra mais pressionado por dois motivos', diz Lavieri

O Palmeiras chega ao clássico contra o Corinthians no Brasileirão mais pressionado que o rival, analisou Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Para ele, o retrospecto recente do Verdão no Dérbi e a perseguição ao líder Flamengo intensificam a cobrança sobre o time de Abel Ferreira.

Sem dúvida alguma, o Palmeiras entra muito mais pressionado por dois motivos centrais. Um, o Palmeiras foi derrotado por Corinthians no Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e obviamente que isso deixa marcas — os torcedores querem uma vitória. Não que se essa vitória acontecer em Itaquera vai apagar tudo, não vai, ainda vai continuar a ferida, ainda vão lembrar da eliminação. Isso pode ficar pra história, mas no ano, se o Palmeiras conquistar um título, o torcedor consegue apagar um pouco. Danilo Lavieri

O segundo ponto é que o Palmeiras está disputando o título do Campeonato Brasileiro e num jogo desse tipo você precisa fazer pontos, ainda mais que a rodada, na teoria, é favorável ao Flamengo, já que o Flamengo encara o Grêmio dentro de casa. É mais fácil o desafio para o Flamengo do que o desafio para o Palmeiras ir a Itaquera e jogar contra o Corinthians. E nessa perseguição a gente sabe que o Flamengo está no momento melhor, tem mostrado mais futebol e o Palmeiras não pode deixar pontos escapar. Danilo Lavieri

"Entendo que a pressão está no Palmeiras e é uma pressão justificada porque o Palmeiras perdeu os dois jogos contra o Corinthians, os dois mata-mata. Isso por si só já aumenta a pressão num nível absurdo. Não fez gol no Paulista e na Copa do Brasil", acrescentou.

Arnaldo: Com Abel Ferreira devendo, Palmeiras encara dois fantasmas

Arnaldo Ribeiro destacou que o Palmeiras teve semana cheia de preparação e cobrou desempenho de Abel Ferreira em grandes jogos.

"O Palmeiras, além do histórico recente, teve de segunda a domingo, uma semana cheinha para preparar uma alternativa para, enfim, incomodar o Corinthians."

"O Abel está devendo uma dessas partidas grandes nessa temporada com tantos jogadores caros e bons que ele recebeu. E o Corinthians vai com o apoio completo da torcida, mais leve, com um garoto inspirado [Gui Negão] e tem no aspecto pré-jogo as vantagens emocionais."

Segundo Arnaldo, o Verdão vai encarar seus dois principais fantasmas na temporada na rodada de domingo.

"Então, são dois fantasmas para o Palmeiras no mesmo domingo — o Corinthians no confronto direto e o Flamengo, que é o principal time do Campeonato Brasileiro até o momento", disse ele.

