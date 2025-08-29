Palmeiras adota cautela em anúncio de Andreas; veja valores da negociação

O Palmeiras mantém postura cautelosa em relação ao anúncio de Andreas Pereira, informou o repórter Flavio Latif, direto da Academia de Futebol, no De Primeira.

Andreas realizou exames para assinatura de contrato na Inglaterra e só deve estrear pelo Verdão após a Data Fifa.

O Palmeiras ainda é bem cauteloso sobre o Andreas. O que a gente ouviu hoje aqui na Academia de Futebol é 'quando tiver tudo certo, a gente vai anunciar, não tem porque todo mundo ficar nessa ansiedade para anunciar logo o Andreas Pereira, quando na verdade a gente está tranquilo'.

Flavio Latif

Segundo Latif, o valor do negócio com o Fulham é 10 milhões de euros, fixo e sem variáveis.

Uma informação que é interessante e que outros veículos noticiaram valores diferentes em relação à contratação do Andreas é de que o Palmeiras vai desembolsar só 10 milhões de euros -- não vai ter nenhuma variável, nenhuma questão de metas a serem batidas por um valor a mais.

Flavio Latif

Na janela do começo do ano, o Fulham chegou a recusar uma oferta de 20 milhões de euros do Palmeiras por Andreas.

