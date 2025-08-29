Topo

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira até 2028; veja detalhes

Andreas Pereira foi anunciado oficialmente como reforço do Palmeiras - Reprodução/Palmeiras
Andreas Pereira foi anunciado oficialmente como reforço do Palmeiras Imagem: Reprodução/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

29/08/2025 17h05

O Palmeiras anunciou a contratação do meio-campista Andreas Pereira.

O interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Agradeço à presidente Leila Pereira, ao (diretor de futebol) Anderson Barros e ao (técnico) Abel Ferreira por confiarem no meu trabalho e me oferecerem a oportunidade de vestir a camisa de um clube gigantesco. Não vejo a hora de chegar ao Brasil para me juntar aos meus novos companheiros e estar dentro de campo para ajudar a equipe. Andreas Pereira.

O que aconteceu

Andreas Pereira assinou contrato com o Palmeiras por três temporadas e meia (até o fim de 2028). Ele é o reforço que chega para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o Benfica.

A diretoria palmeirense vai desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,8 milhões na cotação atual) para tirar o meia do Fulham. O valor é bem menor do que a primeira proposta enviada pelo Alviverde no início do ano: cerca de 20 milhões de euros.

O jogador de 29 anos chega para ser o substituto de Richard Ríos como camisa 8, mas também pode jogar na função de um camisa 10.

Andreas é o 12º reforço alviverde para 2025. Antes dele, chegaram o goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, o lateral-direito Khellven, o lateral-esquerdo Jefté, os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

