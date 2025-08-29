Palmeiras anuncia contratação de Andreas Pereira; veja detalhes

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do meio-campista Andreas Pereira, que estava no Fulham, da Inglaterra. O atleta de 29 anos passou por exames médicos durante a semana e assinou um vínculo com o Verdão até 31 de dezembro de 2028.

O jogador era sonho antigo da diretoria do Verdão, que vinha fazendo contatos pelo meio-campista desde a reta final de 2024. No início da temporada, o Verdão viveu uma novela na negociação, esbarrou na recusa do Fulham por uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) e pelo próprio desejo de Andreas de permanecer na Europa naquela época.

A negociação, agora concretizada, girou em torno dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). Andreas chega para compor o elenco no meio-campo após a saída de Richard Ríos, vendido para o Benfica. Ele, então, disputará posição com Lucas Evangelista, que tem assumido a vaga de titular seja ao lado de Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez.

A temporada europeia começou há pouco e Andreas foi relacionado para apenas um jogo do Fulham, contra o Brighton, que terminou empatado por 1 a 1. Ele, no entanto, não saiu do banco de reservas. No duelo seguinte, contra o Manchester United, já em negociação com o Verdão, ficou de fora. O meia estava no Fulham desde julho de 2022. Lá, ele disputou 119 partidas, marcou dez gols e deu 22 assistências.

Andreas Pereira é o 12° reforço do Palmeiras nesta temporada, o quarto desta janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. Antes dele, nos dois últimos meses, chegaram o atacante Ramón Sosa, os laterais Khellven e Jefté, além do goleiro Carlos Miguel.

Andreas pode jogar o Derby?

Andreas Pereira foi anunciado no clube em meio à preparação para o clássico contra o Corinthians. O jogador, porém, ainda não estará disponível para o duelo. O meio-campista é esperado no Brasil nos próximos dias e ainda precisa ser regularizado no BID da CBF para poder estrear. Assim, deve atuar com a camisa do Verdão após a data Fifa.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Carreira de Andreas Pereira

Filho de pais brasileiros, Andreas Pereira nasceu na Bélgica e foi revelado pelas categorias de base do Manchester United, onde disputou 75 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. O jogador ainda teve passagens por Granada, Valencia e Lazio, antes de ser emprestado ao Flamengo, em agosto de 2021.

No Rubro-Negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.

Com a camisa da Seleção Brasileira, foram dez jogos e dois gols.