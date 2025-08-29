Topo

Palmeiras: 'Andreas Pereira é jogador pronto', diz Alicia Klein

do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 19h12

A contratação de Andreas Pereira é uma mudança no modo de operar do Palmeiras no mercado, afirmou Alicia Klein no UOL News. Para ela, o meia chega pronto para ser titular.

Anunciado hoje, Andreas chega do Fulham por 10 milhões de euros e é visto como solução para o setor de criação, especialmente após a saída de Richard Ríos.

Milly: Palmeiras segue na cola do Flamengo

Essa é uma contratação de peso. Eu acho que ela tem uma história por trás dela. [...] Ele pode atuar também como meia. Eu acho que ele faz essa função. O Palmeiras precisa. O Palmeiras fez várias contratações, está desembolsando grana, tentando montar um time para competir com o Flamengo.

Mas sem dúvida nenhuma, é um grande reforço pro Palmeiras. Pode encaixar muito bem. Curioso ver como o Abel vai usar ele em campo, o que o Abel vai fazer dele em campo. É uma boa notícia pra quem torce pro Palmeiras. O Palmeiras segue na cola do Flamengo.
Milly Lacombe, colunista do UOL

Alicia: Perfil diferente de reforço para o Palmeiras

É o tipo de jogador que o Palmeiras precisa, que é um jogador pronto. O Palmeiras tende a investir muito em jogadores mais jovens que vão ter valor de revenda lá na frente que tem um outro tipo de perfil e o time está com dificuldade de encaixar, mesmo com as grandes contratações que fez, estão demorando a render.

Então, trazer um atleta que já rendeu muito no Brasil tem experiência fora é muito técnico e para essa posição para jogar como um oito.
Alicia Klein

