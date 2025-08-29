Palco do WSL Finals ganhou fama por canibalismo e já foi paraíso restrito

Fiji, um arquipélago de 20 ilhas vulcânicas no sudoeste do Pacífico, vai receber nesta semana o grande evento do surfe mundial: o WSL Finals. É em Cloudbreak, uma das ondas mais temidas e desejadas do planeta, que será decidido o título da temporada.

Entre o passado marcado por tradições canibais, as ondas que já foram restritas e o presente que o consagrou como paraíso dos tubos, Fiji será o cenário de uma disputa que pode escrever mais um capítulo na história do surfe brasileiro.

Joia escondida

Cloudbreak começou a ganhar fama nos anos 1980, mas foi descoberta ainda na década anterior. Em 1978, o velejador americano John Ritter avistou a esquerda perfeita em Tavarua, e logo o californiano Dave Clark passou meses surfando a bancada.

Pouco depois, ele e Scott Funk fecharam um acordo de exclusividade com moradores locais e ergueram o Tavarua Island Resort, primeiro resort de luxo voltado ao surfe.

Durante décadas, só hóspedes podiam entrar em Cloudbreak — até 2010, quando o governo revogou a concessão e liberou o acesso. A partir daí, a onda virou patrimônio global do surfe e abriu caminho também para talentos locais.

Passado sombrio

Por séculos, as tribos de Fiji praticaram o canibalismo em rituais de guerra e punição.

Onde de Cloudbreak é uma das mais perfeitas do mundo Imagem: WSL/Sloane

O episódio mais famoso ocorreu em 1867, quando o missionário inglês Thomas Baker foi morto e devorado após cometer uma grave ofensa cultural — tocar na cabeça de um chefe local, um tabu mortal na tradição da época.

Hoje, mais de 150 anos depois, esse passado ainda ecoa na memória do país, mas já foi ressignificado. Em cerimônias recentes, descendentes pediram perdão à família do missionário.

Onda dos sonhos

Cloudbreak é o coração do surfe em Fiji. O nome vem da expressão local "Nakuru Kuru Malagi", que significa "Thundercloud Reef" — uma definição certeira para a força dessa bancada de recife.

Segundo Kelly Slater, Cloudbreak é daquelas ondas que funcionam em qualquer tamanho: épica de meio metro a oito metros.

O habitual são séries perfeitas de 4 a 6 pés, mas, quando o reef 'segura' no limite, já mostrou ao mundo dias históricos — como a famosa ondulação de 2012, que cancelou a etapa da WSL e virou palco de ondas gigantes surfadas apenas pelos big riders presentes.

Brasil favorito

O Brasil chega com dois protagonistas no WSL Finals — Yago Dora, líder do ranking e grande favorito, e Italo Ferreira, campeão mundial em 2019 e sempre perigoso em ondas pesadas.

Entre a tradição e a modernidade, entre o perigo do recife e a beleza dos tubos, Cloudbreak vai coroar quem for capaz de enfrentar — e dominar — uma das ondas mais desafiadoras do planeta.

WSL FINALS 2025

Local: Cloudbreak, Fiji

Janela de competição: 27 de agosto a 4 de setembro

Onde assistir: SporTV e no site/app oficial da WSL