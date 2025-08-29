Pai de Felipe Anderson é condenado a 14 anos de prisão por duplo homicídio

Sebastião Tomé Gomes, pai do meia Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado 14 anos de prisão por duplo homicídio no Distrito Federal. A decisão do Tribunal do Júri de Santa Maria saiu na noite de ontem.

O que aconteceu

Sebastião foi condenado por matar duas pessoas em uma perseguição de carro em 2015. As vítimas foram Bruno Santos Silva, de 30 anos, e Noêmia Caldeira Gomes, de 61 anos.

O mandado de prisão contra Sebastião foi cumprido ainda na noite de ontem. O julgamento determinou a prisão imediata para início de cumprimento de pena.

Um triângulo amoroso seria a motivação do crime. Noêmia mantinha um relacionamento simultâneo com Bruno e Sebastião. O pai do jogador teria visto o casal e, de carro, iniciou uma perseguição. Sebastião atingiu a moto de Bruno, e os dois veículos invadiram a casa de Noêmia, a acertando também. Noêmia e Bruno morreram em decorrência da colisão.

Casa após batida em perseguição de Sebastião Tomé Gomes, pai de Felipe Anderson Imagem: Reprodução/YouTube/SBT News

Sebastião já havia sido condenado a 14 anos de prisão em 2023, em júri popular, por homicídio qualificado por motivo torpe e erro de execução. Ele também foi condenado a pagar R$ 50 mil para cada um dos descendentes de Bruno por danos morais.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Felipe Anderson informou que o jogador não irá se manifestar sobre o tema. Ele, inclusive, participou normalmente do treino de hoje visando o jogo contra o Corinthians, no próximo domingo (31).