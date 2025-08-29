Topo

Esporte

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, é condenado a prisão no DF

29/08/2025 13h14

Sebastião Tomé Gomes, pai do meia-atacante Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado nesta quinta-feira a 14 anos de prisão em regime fechado. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Santa Maria, no Distrito Federal, que o considerou culpado pela morte de duas pessoas por atropelamento.

O acidente em 2015

O acidente aconteceu no dia 12 de janeiro de 2015, após uma discussão de Sebastião com Bruno Santos da Silva, por causa de Salmeriza Alves Pugas. Com um carro, o pai de Felipe Anderson teria perseguido o homem, que estava de bicicleta, e o atropelou.

Na sequência da tragédia, a acusação considerou que Sebastião perdeu o controle do carro e entrou em uma residência, causando a morte de Noeme Caldeira Gomes.

Defesa e alegações

Da parte de Sebastião, a defesa alegou que houve um acidente, pois o acusado não teve, em nenhum momento, a intenção de matar as vítimas.

Histórico do processo

Em 2023, Sebastião já havia sido condenado por esse caso, porém a defesa conseguiu anular o julgamento. O pai de Felipe Anderson chegou a ficar preso 4 dias, mas conseguiu aguardar o processo em liberdade. Agora, a justiça determinou cumprimento imediato da pena.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Merab Dvalishvili surpreende ao estipular prazo para aposentadoria

Messi indica último jogo na Argentina pela seleção: 'Vai ser especial'

Com Neymar em campo, Santos avança em preparação para enfrentar o Fluminense

Jefté revela "choque" com interesse do Palmeiras e expressa admiração por Abel: "Queria vir de qualquer maneira"

Fernando Barrichello, filho de Rubinho, é anunciado pela AIX para a temporada de 2026 da F-3

Arthur é registrado no BID e fica livre para estrear pelo Grêmio

Sem Cuca, Atlético-MG segue preparação para enfrentar o Vitória

Apresentado no Palmeiras, Jefté traça paralelos entre Old Firm e Derby Paulista

Vojvoda é regularizado no BID e pode estrear pelo Santos no Brasileirão

Top 15 dos meio-médios, Gabriel Marretinha enfrenta rival jamaicano no UFC Rio

Reforço do Palmeiras diz que ficou chocado com interesse: 'Não imaginava'