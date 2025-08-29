Topo

Esporte

Organizadas do Santos são proibidas de irem a jogos em SP até o fim de 2025

Torcida do Santos durante jogo contra o Vasco, no Morumbis, pelo Brasileirão - Mauricio De Souza/AGIF
Torcida do Santos durante jogo contra o Vasco, no Morumbis, pelo Brasileirão Imagem: Mauricio De Souza/AGIF
Lucas Musetti
e
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em Santos e São Paulo

29/08/2025 16h25

Duas das principais torcidas organizadas do Santos estão proibidas de frequentarem estádios no estado de São Paulo até o fim de 2025.

O que aconteceu

A Torcida Jovem e a Torcida Sangue Jovem foram punidas por causa de uma série de conflitos durante a goleada sofrida para o Vasco, no Morumbis, neste mês de agosto. A recomendação foi feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e acatada pela Federação Paulista de Futebol.

Relacionadas

Vasco faz proposta por Alan Saldivia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo

Messi indica último jogo na Argentina pela seleção: 'Vai ser especial'

Reforço do Palmeiras diz que ficou chocado com interesse: 'Não imaginava'

É notório perceber que os torcedores organizados do time da baixada santista de São Paulo vieram à capital do Estado já com o intuito de brigar e não de assistir ao jogo como torcedores pacíficos torcendo pelo time do coração. Parte do ofício emitido pelo MP-SP

Um dos conflitos que originaram a suspensão aconteceu no portão 15 do Morumbis. Segundo o ofício ao qual o UOL teve acesso, cerca de 50 torcedores da Torcida Jovem e da Torcida Sangue Jovem jogaram pedras e garrafas em direção aos vascaínos e tentaram forçar o tapume que fazia a divisão.

Em outro confronto citado, uma parte do tapume chegou a cair. A queda ocasionou a lesão no rosto de um torcedor — vascaínos tentaram invadir o estádio em seguida.

Com a punição, as duas organizadas do Santos não podem exibir faixas, bandeiras, instrumentos ou qualquer outro material que tenha sua marca até o final de 2025.

Disputando apenas o Brasileirão, o Santos fará nove jogos como mandante até o final do ano. Eles serão contra Fluminense, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Vitória, Fortaleza, Mirassol, Sport e Cruzeiro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

FPF proíbe torcida em jogos sub-11 e sub-12 após ofensas, brigas e ameaças

Palmeiras teve economia de R$ 63 milhões com 'não' inicial de Andreas

Moicano projeta furada de fila de Carlos Prates pelo cinturão do UFC; entenda

Roger Machado comanda treino tático, e Internacional avança para enfrentar o Fortaleza

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vânderson para jogos da seleção brasileira

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira até 2028; veja detalhes

Palmeiras anuncia contratação de Andreas Pereira; veja detalhes

Vitinho, do Botafogo, substitui Vanderson e é convocado à Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, à seleção após corte de Vanderson

Na lista de Ancelotti, Bento é barrado por Jorge Jesus e deve ser negociado

Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel