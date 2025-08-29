Organizadas do Santos são proibidas de irem a jogos em SP até o fim de 2025

Duas das principais torcidas organizadas do Santos estão proibidas de frequentarem estádios no estado de São Paulo até o fim de 2025.

O que aconteceu

A Torcida Jovem e a Torcida Sangue Jovem foram punidas por causa de uma série de conflitos durante a goleada sofrida para o Vasco, no Morumbis, neste mês de agosto. A recomendação foi feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e acatada pela Federação Paulista de Futebol.

É notório perceber que os torcedores organizados do time da baixada santista de São Paulo vieram à capital do Estado já com o intuito de brigar e não de assistir ao jogo como torcedores pacíficos torcendo pelo time do coração. Parte do ofício emitido pelo MP-SP

Um dos conflitos que originaram a suspensão aconteceu no portão 15 do Morumbis. Segundo o ofício ao qual o UOL teve acesso, cerca de 50 torcedores da Torcida Jovem e da Torcida Sangue Jovem jogaram pedras e garrafas em direção aos vascaínos e tentaram forçar o tapume que fazia a divisão.

Em outro confronto citado, uma parte do tapume chegou a cair. A queda ocasionou a lesão no rosto de um torcedor — vascaínos tentaram invadir o estádio em seguida.

Com a punição, as duas organizadas do Santos não podem exibir faixas, bandeiras, instrumentos ou qualquer outro material que tenha sua marca até o final de 2025.

Disputando apenas o Brasileirão, o Santos fará nove jogos como mandante até o final do ano. Eles serão contra Fluminense, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Vitória, Fortaleza, Mirassol, Sport e Cruzeiro.