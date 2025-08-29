Operário vence Coritiba em duelo paranaense e se aproxima do G-4 da Série B
O Operário-PR venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado aos 54 segundos por Zuluaga, após jogada iniciada por Boschilia e assistência de Ademilson.
A equipe da casa manteve a pressão durante boa parte do confronto, enquanto o Coritiba teve dificuldades para criar oportunidades claras de gol. Com o resultado, o time da capital paranaense permanece na vice-liderança, com 43 pontos, um atrás do Goiás (44), enquanto o Operário sobe para a oitava posição, somando 33 pontos. Foi o segundo tropeço seguido do time do técnico Mozart, resultado que pode deixar o Goiás disparar na liderança.
No primeiro tempo, o Operário começou pressionando e abriu o placar logo aos primeiros segundos. Zuluaga aproveitou ataque e passe de Ademilson para finalizar cruzado e colocar o time em vantagem. A equipe continuou criando chances, com Boschilia e Rodrigo Rodrigues levando perigo à meta adversária.
O Coritiba, por sua vez, teve dificuldades para se organizar, finalizando apenas aos 42 minutos em uma tentativa fácil para o goleiro Elias. O Operário ainda teve mais oportunidades nos minutos finais da etapa inicial, mas sem conseguir ampliar o marcador.
Na segunda etapa, o Operário manteve o domínio da partida, pressionando a defesa do Coritiba e criando oportunidades consecutivas, sem sucesso de finalização. Mesmo em vantagem, o time da casa seguiu buscando aumentar o marcador para garantir uma vitória sem sustos.
O time visitante teve maior posse de bola, no entanto, esbarrou na marcação eficiente do Operário e não conseguiu transformar os momentos de superioridade em chances de gol. Alterações no ataque não foram suficientes para modificar o cenário, e a equipe da casa segurou o resultado até o apito final. Aos 45 minutos, Daniel Amorim ainda marcou o segundo do time de Ponta Grossa, mas o árbitro assinalou toque de mão na jogada.
O próximo compromisso do Coritiba será contra a Ferroviária, sexta-feira (dia 5), às 21h30, no Couto Pereira. O Operário enfrenta o América-MG, domingo (dia 7), às 18h30, em Belo Horizonte.
FICHA TÉCNICA
OPERÁRIO-PR 1 X 0 CORITIBA
OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio (André), Neto Paraíba (Kleiton), Zuluaga e Boschilia (Thiaguinho); Ademilson (Daniel Amorim) e Rodrigo Rodrigues (Vinícius Mingotti). Técnico: Alex Souza.
CORITIBA - Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Jact e João Almeida (Tiago Cóser); Machado (Wallison), Sebastián Gómez e Carlos de Pena (Vini Paulista); Claytson, Gustavo Coutinho (Rodrigo Rodrigues) e Iury Castilho (Nicolas Careca). Técnico: Mozart.
GOL - Zuluaga, no 1º minuto do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Souza, Giraldo, Cristiano, André e Neto Paraíba (OPE); Jacy, João Almeida, Wallisson, Sebastián Gómez e Nicolas Careca (COR).
ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).
RENDA - R$ 243.710,00.
PÚBLICO - 6.071 torcedores.
LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).