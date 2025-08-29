Mauro Cezar: Goleada não pode virar oba-oba, um sério problema no Flamengo

O Flamengo não pode deixar que a empolgação com a goleada histórica sobre o Vitória tome conta do ambiente, alerta Mauro Cezar no Posse de Bola.

Para o colunista do UOL, o oba-oba após o 8 a 0 precisa ser contido para evitar armadilhas no Brasileirão, a começar pelo duelo contra o Grêmio, no domingo (31), no Maracanã.

Esse jogo tem uma série de ingredientes perigosos para o Flamengo. Começa com essa coisa de ativação do novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo, isso é meio caminho para o oba-oba — oba-oba é um sério problema no Flamengo. Mauro Cezar

Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância dessas ativações, mas o Filipe Luís tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. Mauro Cezar

Agora se criou a ideia de que o Flamengo ia massacrar todo mundo — não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários, embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que dois gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Mauro Cezar

O colunista destaca o peso histórico da goleada, mas pondera que o resultado não deve servir de referência para as próximas rodadas.

O Flamengo fez 8x0, isso não é irrelevante, mas não será tônica, não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo plano técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre serão da excelência como foi na segunda-feira. Mauro Cezar

