Quem é o melhor técnico do Brasil? Colunistas debatem

Quem é o melhor técnico de futebol em atividade no Brasil?

No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira, Danilo Lavieri, Arnaldo Ribeiro e Juca Kfouri debateram a questão e apontaram dois nomes: Filipe Luís e Leonardo Jardim, que superaram Abel Ferreira.

Mauro Cezar: "É o Filipe Luís. O Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada, os últimos 20 meses foram de fracassos. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico na década do futebol brasileiro, já que Jorge Jesus trabalhou pra ver na outra década, em 2019. Nesse momento, na minha opinião, o Abel não é o melhor técnico".

Danilo Lavieri: "O momento do Filipe Luís é muito melhor que o do Abel. Agora, o Filipe Luís precisa ganhar muita coisa para ter o mesmo currículo que o Abel. Ele está começando, né? Mas, hoje, ele é melhor que o Abel — a fotografia de hoje mostra o Filipe Luís à frente".

Arnaldo Ribeiro: "Leonardo Jardim. Os quatro técnicos nas primeiras posições do Brasileiro são bem diferentes, dois estrangeiros e dois brasileiros mais jovens. Mas nessa comparação eu dou vários méritos ao Filipe Luís, que é um técnico estreante, primeiro trabalho dele e, de fato, surpreende. Se você analisar ele no Flamengo, ele faz um trabalho muito superior ao do Tite. A comparação Filipe Luís e Abel são os extremos nessa briga — um novato e o outro está há muito tempo. O Abel está pressionado em diversas frentes, inclusive, no ano em que o Palmeiras mais investiu na sua história, para fazer um time jogar num nível que o Palmeiras não conseguiu até agora".

Juca Kfouri: "Filipe Luís".

