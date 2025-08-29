Norris lidera primeiro treino livre do GP da Holanda; Bortoleto termina em nono

Pela manhã desta sexta-feira, aconteceu a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, que acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), em Zandvoort. Lando Norris, da McLaren, garantiu a liderança com o tempo de 1min10s278. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na nona posição, a cerca de um segundo e dois décimos do britânico.

Correndo em casa, o holandês Max Verstappen terminou na sexta posição, com tempo de 1min11s218. Desde o retorno do GP da Holanda para o calendário da F1, em 2021, o piloto da Red Bull venceu três corridas e terminou na segunda posição uma vez.

O pódio foi completo por Oscar Piastri (McLaren), que terminou o treino em segundo lugar, e Lance Stroll (Aston Martin), em terceiro, com tempos de 1min10s570 e 1min10s779, respectivamente.

O treino

Com um pouco mais de trinta minutos de prova, o britânico Lando Norris fez o melhor tempo do treinamento, com 1min10s278. Piastri, Alonso, Albon e Stroll chegaram perto do britânico, ficando a menos de um segundo atrás do piloto da McLaren.

O brasileiro Gabriel Bortoleto fez seu melhor tempo na metade da prova e apesar de estar mais duas vezes no circuito, não conseguiu bater sua marca inicial.

Uma marca deste primeiro treino livre foram os pilotos que derraparam. No início da prova, Kimi Antonelli, acabou derrapando e bateu, assim, não retornou e teve o pior tempo. Na última volta de Verstappen, o holandês tentou uma curva fechada e acabou desperdiçando seu último teste.

Apesar do clima fechado, não houve chuva em Zandvoort. É esperado que chova forte no segundo treino livre, que acontece logo mais, às 11h desta sexta-feira.

Neste sábado, às 6h30, os pilotos voltam à pista para a terceira e última sessão de treino em Zandvoort. A classificatória está marcada para às 10h.

