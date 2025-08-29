Topo

Esporte

Neymar e Guilherme trabalham forte e Vojvoja, liberado no BID, ganha opções ofensivas no Santos

Santos

29/08/2025 16h25

Um dia após fazer trabalhos físicos isolados em campo, Neymar mostrou que está pronto para encarar o Fluminense neste domingo, na Vila Belmiro. Ao menos por parte do jogo do Brasileirão. O camisa 10, com colete azul assim como Guilherme, outra opção para Juan Pablo Vojvoda, mostrou enorme desenvoltura nas atividades, em demonstração que o edema muscular já não o incomoda.

Liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Vojvoda jamais escondeu que Neymar é o diferencial para o Santos e contar com o craque já em sua estreia no comando do Santos se tornou uma das metas. O astro 'abraçou' a responsabilidade e vem se dedicando para retornar contra os cariocas.

Diferentemente da quinta-feira, quando seu trabalho foi físico e com alguns lances com bolas sem companheiros a seu lado, desta vez Neymar estava presente com todo o grupo desde a preleção de Vojvoda no círculo central. Depois, o astro mostrou enorme mobilidade em treino reduzido, correndo bastante, chutando e até auxiliando no combate.

Assim como Neymar, Guilherme também não encarou o Bahia na rodada passada. O camisa 10 estava suspenso e o atacante pediu para não viajar, abalado com as críticas pesadas que sofreu da torcida após a surra por 6 a 0 diante do Vasco.

Depois de conversar com o técnico argentino e ouvir que está nos planos, Guilherme também treinou com entusiasmo pelo plano coletivo de "volta por cima" na temporada. O Santos pretende mostrar na Vila Belmiro que o tropeço contra o Vasco foi um acidente de percurso e espera somar um grande resultado frente ao Fluminense.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos, e vindo de duas derrotas seguidas sem anotar gols (6 a 0 para o Vasco e 2 a 0 diante do Bahia), o Santos sabe que corre o risco de voltar para a faixa de queda caso não some os três pontos e promete pressionar o Fluminense. Os cariocas e o Vitória são os times que ameaçam os santistas - ambos têm 19 pontos.

MAYKE ANSIOSO POR ESTREIA NA VILA BELMIRO

Além de Vojvoda, o lateral-direito Mayke também vai fazer sua estreia na Vila Belmiro e não esconde a ansiedade. O reforço veio do Palmeiras, mas só atuou longe do lendário estádio.

"Desde que cheguei, estou ansioso pela minha estreia em casa e será um momento especial, com toda torcida santista nos apoiando. Já joguei aqui como adversário e sempre foi muito difícil, mas agora o sentimento é diferente. Vou sentir a atmosfera dos torcedores a favor e, junto com meus companheiros, vamos buscar fazer um grande jogo para sair com o resultado positivo", disse o camisa 2.

Mayke aproveitou para avaliar o duro compromisso. "Sabemos que o jogo não vai ser fácil, o Fluminense é uma grande equipe, mas a semana de trabalho foi intensa, de bastante aprendizado com a nova comissão. Fizemos nosso máximo durante a semana de trabalho, com uma mentalidade boa para poder dar nosso melhor em campo no domingo e, se Deus quiser, levar os três pontos que precisamos."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Na lista de Ancelotti, Bento é barrado por Jorge Jesus e deve ser negociado

Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel

Pedro Rocha é o principal alvo do São Paulo, que busca outras opções

Organizadas do Santos são proibidas de irem a jogos em SP até o fim de 2025

Neymar e Guilherme trabalham forte e Vojvoja, liberado no BID, ganha opções ofensivas no Santos

Palmeiras adota cautela em anúncio de Andreas; veja valores da negociação

FPF acata recomendação e proíbe entrada de duas organizadas do Santos em estádios de São Paulo

Samir: Gui Negão tem salário dobrado e será titular ao lado de Memphis

ESPN demite Abel Neto após 7 anos e foca no digital para seguir movimento das concorrentes

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, é condenado a 14 anos por duplo homicídio no DF

Julio Gomes: Cuca não é confiável e perdeu a credibilidade do mercado