Nacional agradece São Paulo por camisa em homenagem a Juan Izquierdo: Gesto generoso

O Club Nacional, do Uruguai, divulgou uma carta aberta destinada ao presidente do São Paulo, Julio Casares, para agradecer a homenagem prestada ao ex-zagueiro Juan Izquierdo, que morreu em agosto de 2024, após passar mal durante partida entre as equipes pela Copa Libertadores, no Morumbi.

Na carta, o clube uruguaio afirma ter recebido "com muita emoção" a decisão do São Paulo de lançar uma camisa especial em memória do jogador, cuja receita obtida com royalties será destinada à família. "Nossa instituição tomou conhecimento, e com muita emoção, da decisão do clube de prestar homenagem ao nosso ex-jogador Juan Izquierdo."

"O que nos comove profundamente é a grande solidariedade demonstrada tanto naquela ocasião como agora, depois de um ano do ocorrido. O São Paulo, com seu generoso gesto de produzir uma camisa do Clube com o nome de Juan e a doação de sua receita econômica à família daquele que defendeu com tanta coragem nossa bandeira esportiva", diz trecho do documento.

O Nacional também afirmou que o São Paulo é um gigante do futebol brasileiro por seus títulos e conquistas. Mas, segundo o clube uruguaio, o gesto de lançar a camisa vai além do aspecto esportivo: "As instituições são grandes por suas vitórias esportivas, e os títulos conquistados pelo São Paulo o convertem em um verdadeiro gigante do futebol brasileiro e sul-americano."

"Mas, se a essas conquistas se agrega um sentido social que excede o esportivo para ser demonstração de sentida solidariedade humana, a grandeza se acentua ainda mais para adquirir uma verdadeira transcendência de conteúdo emocional que comove profundamente."

Além do reconhecimento, o clube recordou o impacto da morte de Izquierdo, que causou comoção entre jogadores, torcedores e espectadores. "O episódio teve simbolicamente a característica de um combatente abatido em campo de honra", escreveu o Nacional.

O São Paulo lançou a camisa na última quarta-feira. A peça, em tom de azul claro, leva a inscrição "Por siempre Juan" estampada na parte traseira e frontal. Outro detalhe é a frase: "Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história", gravada junto às bandeiras do Brasil e do Uruguai.

Izquierdo passou mal durante a partida contra o São Paulo, no MorumBis, válida pelas oitavas de final da Libertadores. Ele foi levado de ambulância ao Hospital Albert Einstein, mas morreu cinco dias depois, em decorrência de morte encefálica causada por "parada cardiorrespiratória associada a arritmia cardíaca".