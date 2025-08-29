Nacional agradece homenagem do São Paulo a Juan Izquierdo em carta

O Nacional, do Uruguai, publicou nesta sexta-feira uma carta endereçada ao São Paulo em agradecimento à homenagem feita pelo clube brasileiro a Juan Izquierdo, zagueiro que faleceu há um ano durante a partida entre as equipes, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores de 2024, no MorumBIS.

Na última quarta, data que marcou o primeiro aniversário da morte do jogador, o São Paulo lançou uma camisa em memória a Izquierdo. Azul, com detalhes pretos na gola e nas mangas, a peça faz referência ao uniforme da seleção uruguaia e carrega a frase "Por siempre, Juan" na parte de trás da gola.

Entre as bandeiras do Brasil e do Uruguai, também está estampada a frase: "Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história". Todo o valor arrecadado com royalties será destinado à família do jogador. A camisa está disponível na SAO Store MorumBIS e não será utilizada em partidas oficiais.

?? Las instituciones son grandes por sus triunfos deportivos, y los de ?@SaoPauloFC? lo convierten en un gigante del fútbol. Pero cuando a esas conquistas se suma la solidaridad humana, su grandeza alcanza una trascendencia aún más emotiva. https://t.co/CWuS83f0Xv ? Nacional (@Nacional) August 29, 2025

Carta do Nacional

Na carta endereçada ao presidente do São Paulo, Julio Casares, o Nacional exaltou o gesto do clube brasileiro.

"Nossa instituição tomou conhecimento, com profunda emoção, da decisão de vosso clube de render homenagem ao nosso ex-jogador Juan Izquierdo, falecido há um ano em vosso campo de jogo, por ocasião da disputa entre nossas instituições de uma partida pela CONMEBOL Libertadores, o que motivou uma comoção muito especial nos jogadores de ambas as equipes presentes no gramado, no público assistente, nos espectadores pela televisão e, de maneira muito particular, na torcida do Nacional", declarou.

O clube uruguaio destacou ainda a atenção que o São Paulo deu ao atleta no momento do ocorrido e a solidariedade demonstrada ao longo do ano: "A isso se somaram os esforços especiais dos dirigentes e jogadores do São Paulo, que procuraram a melhor atenção ao atleta. Mas, para além do infausto acontecimento e da dor que provocou... o que neste momento nos comove profundamente é a grande solidariedade demonstrada tanto naquela ocasião quanto agora, ao transcorrer um ano do episódio", continuou.

O Nacional também ressaltou a dimensão do gesto tricolor: "O São Paulo, com seu generoso gesto de produzir uma camisa do clube com o nome de Juan Izquierdo e doar o resultado econômico à família daquele que defendeu com tanta galhardia nossa bandeira esportiva, nos emociona de maneira singular", escreveu. Por fim, o clube uruguaio destacou que a grandeza de um clube vai além das vitórias dentro de campo, abrangendo gestos de solidariedade.

"As instituições são grandes por suas vitórias esportivas, e os louros conquistados pelo São Paulo o transformam em um verdadeiro gigante do futebol brasileiro e sul-americano. Mas, se a essas conquistas se acrescenta um sentido social que transcende o esportivo para se converter em uma demonstração de sincera solidariedade humana, a grandeza se acentua ainda mais, adquirindo uma verdadeira transcendência de conteúdo emocional que nos comove profundamente", finalizou.

Em resposta, o São Paulo publicou a seguinte mensagem: "Que carta incrível, Nacional! Haverá sempre uma estrela que nos unirá".

Que carta incrível, Nacional!

Haverá sempre uma estrela que nos unirá.@SaoPauloFC ? @Nacional https://t.co/GX5EbALHuJ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 29, 2025

Relembre o caso

Juan Izquierdo tinha 27 anos quando sofreu um mal súbito no MorumBIS, já nos minutos finais da partida contra o São Paulo, pela Libertadores, em agosto de 2024. O zagueiro foi imediatamente encaminhado de ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein, mas não resistiu.

No dia 27 de agosto de 2024, o Nacional confirmou o falecimento do atleta em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca. O episódio gerou grande comoção no futebol sul-americano, especialmente entre torcedores do São Paulo e do Nacional.