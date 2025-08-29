Topo

Musetti: ?Se jogar contra Flu, Neymar mostra que poderia ser convocado?

do UOL

Colaboração para o UOL

29/08/2025 01h18

Após sentir uma lesão na última semana, Neymar voltou a treinar e pode reforçar o Santos contra o Fluminense, no Brasileirão. No Fim de Papo, Lucas Musetti comentou o tema.

O colunista apontou que se Neymar entrar em campo contra o Fluminense, demonstrará que não foi a condição física que o deixou fora da convocação da seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

O clube tem que se posicionar em relação a lesão de jogador, mas com o Neymar, o Santos não pode falar. O que eu escutei nos bastidores é que houve uma sobrecarga muscular e, como ele não ia jogar contra o Bahia, decidiu-se que ele ia fazer um reforço na academia. Ele não preocupava para o jogo contra o Fluminense e teria condições clínicas de ir para as Eliminatórias.

Fica a dúvida: se ele enfrenta o Fluminense, ele mostra que poderia jogar contra Chile e Bolívia. Por isso, eu falo que ele não está à disposição. Pensando em uma imagem de que Neymar não foi para a seleção por estar lesionado, ele não poderia encarar o Fluminense, mas ele está liberado clinicamente para jogar.
Lucas Musetti

