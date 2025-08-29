Musetti: ?Se jogar contra Flu, Neymar mostra que poderia ser convocado?

Após sentir uma lesão na última semana, Neymar voltou a treinar e pode reforçar o Santos contra o Fluminense, no Brasileirão. No Fim de Papo, Lucas Musetti comentou o tema.

O colunista apontou que se Neymar entrar em campo contra o Fluminense, demonstrará que não foi a condição física que o deixou fora da convocação da seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

O clube tem que se posicionar em relação a lesão de jogador, mas com o Neymar, o Santos não pode falar. O que eu escutei nos bastidores é que houve uma sobrecarga muscular e, como ele não ia jogar contra o Bahia, decidiu-se que ele ia fazer um reforço na academia. Ele não preocupava para o jogo contra o Fluminense e teria condições clínicas de ir para as Eliminatórias.

Fica a dúvida: se ele enfrenta o Fluminense, ele mostra que poderia jogar contra Chile e Bolívia. Por isso, eu falo que ele não está à disposição. Pensando em uma imagem de que Neymar não foi para a seleção por estar lesionado, ele não poderia encarar o Fluminense, mas ele está liberado clinicamente para jogar.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo