Mourinho deixa terceiro clube em quatro anos e receberá multa milionária do Fenerbahçe

O ciclo de José Mourinho chegou ao fim no futebol da Turquia. O treinador português foi demitido do Fenerbahce após a eliminação da equipe na fase preliminar da Champions League. Ele não conseguiu corresponder às expectativas e a diretoria optou pela mudança. A saída precoce, antes da fase de liga da competição europeia, marca a terceira demissão do profissional em quatro anos no futebol europeu.

"Nos despedimos de José Mourinho, que foi o treinador do nosso time principal desde a temporada 2024/25. Agradecemos por seus esforços e desejamos sucesso na sequência da carreira", escreveu o Fenerbahçe em nota. O contrato de Mourinho se encerraria ao final da temporada 2025/2026. De acordo com o jornal espanhol Marca, ele terá direito a receber 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) pela rescisão.

Contratado em 2024, Mourinho seria uma peça-chave do Fenerbahçe para recuperar o prestígio no futebol europeu. Entretanto, os resultados da última temporada dificultaram este plano. O vice-campeonato turco impediu que o clube garantisse vaga direta à Champions League. Além disso, foi eliminado ainda nas oitavas da Liga Europa.

A eliminação contra o Benfica, depois de empate por 0 a 0 em Istambul e derrota no Estádio da Luz, fez com que Mourinho deixasse o Fenerbahçe sem conquistar um título na Turquia. Esta é terceira demissão do treinador em quatro anos, somando-se à sua breve passagem pelo Tottenham, entre 2019 e 2021, e pela Roma, até 2024.

Antes do Fenerbahçe, o Tottenham havia sido o único clube pelo qual Mourinho não foi campeão. À época, foi demitido às vésperas do duelo com o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa - que terminou com o vice-campeonato dos Spurs.

Ao longo do último ano, além do trabalho no Fenerbahçe, o treinador teve seu nome cotado para assumir a seleção brasileira, mas não houve avanço nas conversas. Ele deixa a Turquia na sétima colocação do Campeonato Turco, com 62 partidas disputadas e 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas no período.