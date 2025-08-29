Moicano projeta furada de fila de Carlos Prates pelo cinturão do UFC; entenda
A categoria dos meio-médios (77 kg) do UFC é atualmente uma das mais movimentadas da organização. E prova disso é que Carlos Prates, recém-chegado ao top 10 da divisão, já desponta como um possível postulante ao título. Ao menos é nisso que acredita seu compatriota Renato Carneiro. De acordo com 'Moicano', uma combinação de resultados pode fazer com que o striker da equipe Fighting Nerds 'fure a fila' e compita pelo cinturão com apenas mais um triunfo
Através de um vídeo publicado no canal 'Renato Money Moicano', o peso-leve (70 kg) destacou que o 'hype' ao redor do nome de Prates pode catapultá-lo diretamente para um 'title shot'. Para isso, basta que o brasileiro vença Leon Edwards no UFC 322, preferencialmente via nocaute, e que Jack Della Maddalena desbanque Islam Makhachev na mesma noite, no card com sede em Nova York (EUA). Caso os astros se alinhem neste cenário, Moicano aposta suas fichas que Carlos pode se tornar o próximo da fila entre os desafiantes.
"Carlos Prates pediu e conseguiu. Falou e alcançou. Luta é 'timing'. Prates perdeu para o Ian Garry, mas muito provavelmente vai ficar na frente do Garry nos ranking, vencendo o Leon Edwards. Vai pular todo mundo dessa categoria. A gente sabe, o Leon Edwards é um ex-campeão. Se o Carlos Cigarro vai lá e nocauteia ele, pode pular direto para disputar o cinturão se o Jack Della Maddalena vencer. Mas se o Islam vencer, vai ser o Topuria. Se o Carlos Prates nocautear o Leon Edwards, ele vai acabar pulando todo mundo. Por mais que o Sean Brady tenha dominado o Leon Edwards, o Carlos Prates, nocauteando, fica na frente. O careca (Dana White) quer vender, ele quer nocaute, e a verdade é essa", opinou Renato.
Chance de ouro
O confronto no UFC 322 representa uma oportunidade de ouro para o lutador brasileiro. Caso vença o ex-campeão, Carlos Prates deve subir degraus importantes rumo ao topo da categoria dos meio-médios e, inclusive, garantir uma vaga no top 5 do ranking, se aproximando de vez de uma disputa pelo cinturão da divisão.
