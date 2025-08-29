Topo

Milly Lacombe: 'Renovação de Gui Negão expõe caos do Corinthians'

29/08/2025 00h29

O Corinthians renovou o contrato do atacante Gui Negão, 18, até 2029. No Fim de Papo, Milly Lacombe opinou que o movimento é mais uma demonstração da desorganização do clube.

Gui Negão marcou três gols nos últimos três jogos do Corinthians, contra Athletico Paranaense - na Copa do Brasil -, Vasco e Bahia - no Brasileirão.

É o completo caos, é a bagunça. Não é que ele apareceu agora, todo mundo sabe quem é o Gui Negão lá dentro. Ele apareceu para a opinião pública. Mas tem uma carreira que está sendo construída ali.

O cara vai para o time titular na correria, no sufoco. E aí, alguém vai lá e fala que tem que renovar o contrato. [...] É mais um sintoma da bagunça, do caos que o Corinthians virou.
Milly Lacombe

