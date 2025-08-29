Milly Lacombe: 'Renovação de Gui Negão expõe caos do Corinthians'

O Corinthians renovou o contrato do atacante Gui Negão, 18, até 2029. No Fim de Papo, Milly Lacombe opinou que o movimento é mais uma demonstração da desorganização do clube.
Gui Negão marcou três gols nos últimos três jogos do Corinthians, contra Athletico Paranaense - na Copa do Brasil -, Vasco e Bahia - no Brasileirão.
É o completo caos, é a bagunça. Não é que ele apareceu agora, todo mundo sabe quem é o Gui Negão lá dentro. Ele apareceu para a opinião pública. Mas tem uma carreira que está sendo construída ali.
O cara vai para o time titular na correria, no sufoco. E aí, alguém vai lá e fala que tem que renovar o contrato. [...] É mais um sintoma da bagunça, do caos que o Corinthians virou.
Milly Lacombe
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.