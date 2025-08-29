Topo

Messi indica último jogo na Argentina pela seleção: 'Vai ser especial'

Lionel Messi indica que fará seu último jogo pela Argentina - Marcelo Endelli/Getty Images
29/08/2025 14h04

Lionel Messi indicou se o jogo entre Argentina e Venezuela, pelas Eliminatórias, pode ser sua última exibição pela seleção em seu país.

Vai ser especial, porque para mim é o meu último jogo de Eliminatórias. Não sei se depois vai ver amistosos ou outros jogos, mas vai ser muito especial. Por causa disso, minha família vai me acompanhar. Minha mulher, meus filhos, meus pais, meus irmãos e todos da parte da minha mulher que possam. Vamos viver dessa maneira. Depois, não sei o que vai acontecer, mas vamos com essa intenção. Lionel Messi, à Apple TV

O que aconteceu

Messi foi convocado para os dois últimos compromissos da Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A atual campeã do mundo lidera a classificação e já está garantida no Mundial de 2026.

A partida conta a Venezuela, no dia 4, pode marcar a despedida do camisa 10. O jogo será às 20h30 (de Brasília), no Monumental. Na sequência, os hermanos encaram o Equador, fora de casa. O confronto será no dia 9, às 20h (de Brasília).

Messi não confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026 e tem contrato com o Inter Miami até o fim deste ano. O argentino ainda não acertou uma renovação com o clube dos Estados Unidos.

