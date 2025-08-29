Merab Dvalishvili surpreende ao estipular prazo para aposentadoria

Topo

Aos 34 anos de idade, Merab Dvalishvili vive seu melhor momento na carreira, sendo o atual campeão peso-galo (61 kg) do UFC e ostentando uma sequência positiva que já conta com 13 vitórias. E, no que depender do lutador georgiano, esta boa fase ainda vai se estender por longos anos.

Em recente participação no podcast 'Full Send', Merab surpreendeu ao revelar parte dos seus planos futuros. Isso porque, de acordo com o campeão do UFC, sua intenção é permanecer competindo no mais alto nível até os 50 anos de idade - o que garantiria a continuidade de sua carreira de lutador por mais uma década e meia, pelo menos.

"Meu objetivo é lutar até eu ter 50 anos. Espero que eu ainda possa ser campeão até lá, mas é impossível. Tenho 34 (anos) agora. Mais 16 anos permanecendo como campeão, é impossível", declarou Dvalishvili.

Próxima luta

O próximo compromisso do campeão georgiano já está definido. No próximo dia 4 de outubro, Merab Dvalishvili vai colocar seu cinturão peso-galo em jogo contra Cory Sandhagen no 'co-main event' do UFC 320, em Las Vegas (EUA). No mesmo evento, só que na luta principal, o brasileiro Alex Poatan vai tentar recuperar o título dos meio-pesados (93 kg) diante do russo Magomed Ankalaev.

