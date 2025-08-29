Topo

Memphis Depay é convocado para as Eliminatórias pela Holanda

29/08/2025 14h19

A seleção holandesa divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, aparece entre os nomes chamados. Na Data Fifa de junho, ele alcançou a marca de 50 gols com a camisa da Holanda, se tornando o maior artilheiro da história da seleção ao lado de Robin van Persie

Calendário

A Holanda terá dois jogos pelas eliminatórias:

  • Contra a Polônia no dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

  • Diante da Lituânia, 7 de setembro, às 13h.

Outros representantes

No Corinthians, além de Memphis Depay, o goleiro Hugo Souza vai defender a Seleção Brasileira e o volante José Martínez, que se recupera de uma cirurgia na mão, foi chamado pela Venezuela.

Próximo duelo do Timão

O Corinthians volta aos gramados no dia 10, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será contra o Athletico-PR na Neo Química Arena, em São Paulo.

