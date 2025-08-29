Memphis Depay é convocado para as Eliminatórias pela Holanda

A seleção holandesa divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, aparece entre os nomes chamados. Na Data Fifa de junho, ele alcançou a marca de 50 gols com a camisa da Holanda, se tornando o maior artilheiro da história da seleção ao lado de Robin van Persie

CONVOCADO! ??? Memphis foi selecionado para representar a seleção dos Países Baixos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2026. ? As partidas da seleção neerlandesa serão contra Polônia (??) e Lituânia (??), nos dias 04 e 07 de setembro, respectivamente. Parabéns,... pic.twitter.com/4il5NgWgjp ? Corinthians (@Corinthians) August 29, 2025

Calendário

A Holanda terá dois jogos pelas eliminatórias:

Contra a Polônia no dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Diante da Lituânia, 7 de setembro, às 13h.

Outros representantes

No Corinthians, além de Memphis Depay, o goleiro Hugo Souza vai defender a Seleção Brasileira e o volante José Martínez, que se recupera de uma cirurgia na mão, foi chamado pela Venezuela.

Próximo duelo do Timão

O Corinthians volta aos gramados no dia 10, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será contra o Athletico-PR na Neo Química Arena, em São Paulo.