Memphis Depay é convocado para as Eliminatórias pela Holanda
A seleção holandesa divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, aparece entre os nomes chamados. Na Data Fifa de junho, ele alcançou a marca de 50 gols com a camisa da Holanda, se tornando o maior artilheiro da história da seleção ao lado de Robin van Persie
Calendário
A Holanda terá dois jogos pelas eliminatórias:
- Contra a Polônia no dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Diante da Lituânia, 7 de setembro, às 13h.
Outros representantes
No Corinthians, além de Memphis Depay, o goleiro Hugo Souza vai defender a Seleção Brasileira e o volante José Martínez, que se recupera de uma cirurgia na mão, foi chamado pela Venezuela.
Próximo duelo do Timão
O Corinthians volta aos gramados no dia 10, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será contra o Athletico-PR na Neo Química Arena, em São Paulo.