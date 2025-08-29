Memphis Depay é convocado pela Holanda para disputa das Eliminatórias

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi convocado pela seleção holandesa para a disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

O técnico Ronald Koeman chamou 25 jogadores para os jogos contra Polônia e Lituânia. Os confrontos acontecem nos dias 4 e 7 de setembro, respectivamente. A Holanda está no Grupo G, com seis pontos em dois jogos.

Memphis é o terceiro jogador do Corinthians a ser convocado para essa data Fifa. O goleiro Hugo Souza foi chamado pela seleção brasileira, enquanto o volante José Martínez, ainda em recuperação de uma cirurgia na mão, representará a Venezuela.

O holandês, porém, não deve ser um problema para o jogo de volta da Copa do Brasil. Isso porque o último compromisso pela seleção holandesa será no dia 7, enquanto o duelo contra o Athletico acontece no dia 10.