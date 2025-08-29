Topo

Mayke projeta jogo contra o Fluminense e mira estreia na Vila: "Sentimento é diferente"

29/08/2025 19h00

O Santos tem um importante compromisso contra o Fluminense neste fim de semana, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Mayke projetou o embate e valorizou a semana de trabalho do Peixe, a primeira sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Sabemos que o jogo não vai ser fácil, o Fluminense é uma grande equipe, mas a semana de trabalho foi intensa, de bastante aprendizado com a nova comissão. Fizemos nosso máximo durante a semana de trabalho, com uma mentalidade boa pra poder dar nosso melhor em campo no domingo e, se Deus quiser, levar os três pontos que precisamos", afirmou o jogador.

O Santos retornará à Vila Belmiro depois de um mês. O Peixe vinha de uma combinação de jogos fora de casa e partidas como mandante atuando no Morumbis. O último jogo da equipe na casa santista havia sido no dia 23 de julho, na derrota para o Internacional.

Mayke, enfim, terá a oportunidade de estrear na Vila Belmiro. O camisa 2 destacou o retorno ao estádio alvinegro, dessa vez do lado santista, e comentou suas expectativas.

"Desde que cheguei, estou ansioso pela minha estreia em casa. Será um momento especial, com toda torcida santista nos apoiando. Já joguei aqui como adversário e sempre foi muito difícil, mas agora o sentimento é diferente. Vou sentir a atmosfera dos torcedores a favor e, junto com meus companheiros, vamos buscar fazer um grande jogo para sair com o resultado positivo", concluiu o lateral.

Com Mayke à disposição, o Santos recebe o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto marcará a estreia de Vojvoda à frente do Alvinegro Praiano, uma vez que ele já foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O Santos vem de duas derrotas consecutivas e tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro. O Peixe está ameaçado pela zona de rebaixamento e aparece na 15ª colocação, com 21 pontos - tem dois a mais que o Vitória, que abre o Z4.

