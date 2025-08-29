Mauricio se consolida como 'garçom' do Palmeiras e se aproxima de marca de Veiga em 2025

Mauricio foi contratado pelo Palmeiras na temporada passada, mas parece estar no clube há tempos. O meio-campista se consolidou como um dos principais garçons do Palmeiras e está perto de alcançar a marca de assistências do ano de ninguém mais ninguém menos que Raphael Veiga.

Na última segunda-feira, por exemplo, Mauricio contribuiu com mais uma assistência na vitória do Verdão sobre o Sport, por 3 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 18 cruzou na medida na segunda trave e Gustavo Gómez completou de cabeça para o gol.

Com o passe para gol contra o Sport, Mauricio chegou à sétima assistência na atual temporada e se aproximou da marca do maior assistentes do Palmeiras em 2025: Raphael Veiga. O ídolo alviverdade, contudo, convive com dores no púbis e está fora de combate no momento.

Assim, Mauricio pode seguir aproveitando a 'brecha' para se consolidar como maior garçom do Palmeiras no ano. Veiga soma oito passes para gols em 2025 - ou seja, apenas uma assistência separa os dois meias.

As assistências de Veiga nesta temporada foram contabilizadas, principalmente, no Campeonato Paulista. Foram sete passes no Estadual e apenas um no Brasileirão. Por outro lado, os passes para gols de Mauricio vieram nos dois campeonatos, mas também no Mundial de Clubes e na Libertadores.

Mauricio distribuiu assistências contra Santos (Paulista), Bolívar e Sporting Cristal (Libertadores), Al Ahly (Mundial) e Grêmio, Ceará e Sport (Brasileirão).

Com Veiga no topo e Mauricio na vice-liderança, Estêvão, agora no Chelsea, ainda aparece como terceiro maior assistente no ranking. Ele divide o posto com Piquerez, uma vez que ambos contribuíram com cinco assistências nesta temporada.

As atuações de Mauricio como 'garçom' tem lhe rendido muitas assistências, mas a fase artilheira do meia tem sido 'deixada de lado'. O camisa 18, que iniciou a temporada como um dos principais goleadores do time, passou a contribuir mais com passes.

Recentemente, inclusive, o meia completou um mês sem balançar as redes. A última vez que Mauricio marcou pelo Palmeiras foi na partida contra o Fluminense, no último dia 23 de julho. À ocasião, o Verdão bateu o rival carioca por 2 a 1 no Maracanã.

Com Mauricio à disposição, o Palmeiras retorna aos gramados neste domingo, quando encara o Corinthians. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.