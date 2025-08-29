Matheuzinho não tem lesão, mas deve desfalcar Corinthians no Derby

O Corinthians teve uma boa notícia nesta sexta-feira. O lateral direito Matheuzinho, que deixou o jogo contra o Athletico-PR com dores na coxa direita, realizou exames no CT Dr. Joaquim Grava e não teve nenhuma lesão constatada.

O atleta já havia sido avaliado na última quinta, no dia seguinte à partida, mas foi submetido a testes mais profundos nesta manhã. O Timão detectou somente uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita.

Apesar do alívio, Matheuzinho deve desfalcar o Corinthians no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior teme agravar o problema e perder o ala por mais tempo.

Matheuzinho deu um susto no jogo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil

Ausência de opções

A provável ausência do titular no Derby é uma dor de cabeça e tanto para Dorival. Atualmente, no elenco, o treinador não possui substitutos para a posição. As únicas opções são Félix Torres e Charles, que já atuaram de maneira improvisada no setor.

O garoto da base João Vitor 'Jacaré' tem treinado entre os profissionais, mas ainda não deve receber uma chance. O Filho do Terrão ainda está em processo de renovação do contrato com o clube e, no entendimento de Dorival, ainda não está pronto.

O dia de treino do Coringão começou na academia! ?????#VaiCorinthians pic.twitter.com/IX8KwyYat5 ? Corinthians (@Corinthians) August 29, 2025

Derby no domingo

O Corinthians tem mais um dia de preparação para o clássico contra o Palmeiras. O embate está agendado para às 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.

O Timão chega embalado por duas vitórias consecutivas na temporada, ambas fora de casa. A equipe, no momento, está no 11º lugar da tabela de classificação, com 25 pontos conquistados.

O Derby marca também o reencontro entre os rivais menos de um mês após o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na oportunidade, o lado alvinegro levou a melhor por 3 a 0 no placar agregado, vencendo os dois jogos do duelo.