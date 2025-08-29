Mais sorte que juízo: Colunistas avaliam triunfo do Bahia na Copa do Brasil

Jogando em casa, o Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Fim de Papo, Alicia Klein e Lucas Musetti opinaram sobre a partida.
As equipes voltam a se enfrentar no dia 10 de setembro, no Maracanã, com o Bahia jogando pela vantagem do empate para avançar às semifinais.
Alicia: Bahia pode apostar no contra-ataque no segundo jogo
O Bahia não fez um bom jogo, pelo menos 75% do tempo viu o Fluminense jogar melhor, mas saiu com a vitória, que é o que importa. E vai para o Maracanã podendo esperar o Fluminense sair para o jogo. [...] Na maior parte do tempo, o Bahia não foi bem. Deu mais sorte que juízo.
Alicia Klein
Musetti: Fluminense tem mais energia na volta
O Fluminense está vivíssimo para o jogo da volta, até porque tem mais energia. O Ceni quase ensaiou a escalação: um pode jogar 45 minutos, outro 30, outro 15, outro não pode subir porque está cansado. O Fluminense, com mais gás, está muito vivo para o jogo da volta.
Lucas Musetti
