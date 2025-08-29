Luta principal! Islam Makhachev enfrenta Jack Della Maddalena no UFC 322, em novembro

O próximo confronto que coloca em jogo o cinturão meio-médio (77 kg) do Ultimate foi oficializado na noite da última quinta-feira (28). Durante uma 'live' em suas redes sociais, Dana White anunciou que o campeão Jack Della Maddalena medirá forças contra Islam Makhachev, que sobe de categoria de olho em um eventual bicampeonato na organização. A superluta entre o russo e o australiano servirá como 'main event' do UFC 322, programado para o dia 15 de novembro, em Nova York (EUA).

Logo após o presidente do UFC compartilhar a novidade, a própria liga tratou de tornar oficial a disputa em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O duelo entre Makhachev e Maddalena já era esperado e havia sido antecipado pelo próprio Dana no início da temporada. O que faltava eram exatamente os detalhes do confronto, como data, local e evento a ser alocado - devidamente definidos pela empresa.

De olho no bicampeonato

Ex-campeão peso-leve (70 kg), Makhachev construiu um legado de domínio em sua categoria de origem. Disposto a aumentar ainda mais seu legado no MMA, o pupilo de Khabib Nurmagomedov optou por abrir mão de seu cinturão e se aventurar na categoria de cima. Por conta de seu prestígio junto à liga, o wrestler russo recebeu o 'title shot' na divisão até 77 kg logo em seu debute. Mas para conquistar o almejado bicampeonato, Islam terá que desbancar Jack Della Maddalena, striker australiano que não sabe o que é perder desde 2016.

Superluta feminina no card

Além da luta principal, o 'co-main event' do UFC 322 também foi revelado por Dana White. E o segundo duelo em ordem de importância da noite será uma superluta feminina. Campeã dominante dos palhas (52 kg), Zhang Weili abdicou do cinturão e subiu oficialmente de categoria para desafiar a campeã dos moscas (57 kg), Valentina Shevchenko. O duelo coloca frente a frente as duas melhores atletas do ranking peso-por-peso do Ultimate em rota de colisão.

Prates encara ex-campeão

Além das duas disputas de título previstas para liderarem o show, o card do UFC 322 ainda terá um duelo de tirar o fôlego em Nova York. Com o 'hype' na alturas, Carlos Prates teve seu desejo parcialmente atendido e medirá forças contra o ex-campeão Leon Edwards. Após nocautear Geoff Neal, o brasileiro havia pedido para enfrentar o striker inglês em solo nacional, mais precisamente no card do UFC Rio, previsto para dia 11 de outubro.

