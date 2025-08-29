Logística para jogo de volta da Copa do Brasil preocupa o Corinthians; entenda

O Corinthians está preocupado com a logística para o jogo de volta contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para o dia 10 de setembro, daqui a cerca de duas semanas, e há receio de que alguns dos jogadores convocados às suas respectivas seleções não fiquem à disposição.

O Timão já teve dois atletas convocados para a próxima data Fifa. O goleiro Hugo Souza foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, enquanto o volante José Martínez, ainda em recuperação de uma cirurgia na mão, representará a Venezuela.

O Brasil entra em campo nos próximos dias 4 e 9 de setembro. A segunda partida será contra a Bolívia, em El Alto, um dia antes do duelo decisivo com o Athletico-PR.

Apesar da proximidade dos jogos, o Corinthians espera contar com Hugo Souza. O atleta é visto como terceira opção no grupo da Seleção e dificilmente entrará em campo. O único desgaste seria provocado pelas longas viagens.

O caso de Martínez, porém, é mais complexo. A Venezuela também entra em campo na véspera do embate pela Copa do Brasil, diante da Colômbia, em Maturín. No entanto, diferente de Hugo, o volante é titular da seleção do seu país e, ao menos que aconteça algo inesperado, deve jogar. Sendo assim, sua participação no segundo jogo contra o Furacão é vista como difícil.

CONVOCADO! ????? José Martínez foi convocado pela seleção venezuelana para os próximos jogos da equipe pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026. ? Os jogos da seleção Vinotinto serão contra a Argentina (??) e Colômbia (??), nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente!... pic.twitter.com/s7q6X3GnWe ? Corinthians (@Corinthians) August 28, 2025

Outros três atletas do Corinthians ainda vivem a expectativa de ser convocados: o equatoriano Félix Torres, o paraguaio Ángel Romero e o holandês Memphis Depay. As listas destas seleções ainda não foram oficialmente divulgadas.

Caso se confirme as convocações, o Timão pode sofrer mais baixas. O Paraguai de Romero e o Equador de Félix também têm compromissos marcados para o dia 9. A dupla, contudo, é considerada reserva da equipe alvinegra.

Memphis é o que menos preocupa. Se convocado pela Holanda, o camisa 10 entraria em campo pela última vez no domingo, dia 7 de setembro. Ele, portanto, teria tempo hábil de retornar ao Brasil e defender o Corinthians na Copa do Brasil.

A diretoria do clube prepara uma força-tarefa para minimizar os desfalques e ter o máximo de jogadores à disposição. Vale lembrar que Dorival já não conta com os lesionados Hugo, André Carrillo e possivelmente Yuri Alberto. O treinador falou sobre a logística complicada em coletiva de imprensa na última quarta-feira.

"Acredito que tenhamos mais um ou dois convocados. Estamos trabalhando para ter alguns deles. Martínez por exemplo vai estar em campo um dia antes, dificilmente terá condições de se apresentar. Acho que é uma situação diferente do Memphis, caso se confirme. Ele joga no domingo, então teria condições de um retorno. A diretoria está preocupada com isso, buscando minimizar as dificuldades. Estão providenciando tudo que está ao alcance para que tenhamos a equipe completa", declarou.

O Corinthians venceu o Athletico-PR no jogo de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0. Com isso, só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.