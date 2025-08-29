Lecce x Milan: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano
Nesta sexta-feira, o Milan visita o Lecce, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília).
Onde assistir
O duelo terá transmissão da CazéTV e do Disney+.
POSIÇÕES NA TABELA
Lecce - 1 ponto em 1 jogo - 8º colocado
Milan - 0 ponto em 1 jogo- 16º colocado
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lecce: Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo; Coulibaly e Berisha; Pierret, Ramadani e Tete; Camarada
Técnico: Eusebio Di Francesco
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Cheek, Fofana e Estupiñan; Pulisic e Gimenez
Técnico: Massimiliano Allegri
ARBITRAGEM
Livio Marinelli será o árbitro da partida, com Pietro Dei Giudici e Vito Mastrodonato como assistentes. Davide Ghersini estará no comando do VAR.