Lecce x Milan: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

29/08/2025 08h00

Nesta sexta-feira, o Milan visita o Lecce, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo terá transmissão da CazéTV e do Disney+.

POSIÇÕES NA TABELA

Lecce - 1 ponto em 1 jogo - 8º colocado

Milan - 0 ponto em 1 jogo- 16º colocado

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lecce: Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo; Coulibaly e Berisha; Pierret, Ramadani e Tete; Camarada

Técnico: Eusebio Di Francesco

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Cheek, Fofana e Estupiñan; Pulisic e Gimenez

Técnico: Massimiliano Allegri

ARBITRAGEM

Livio Marinelli será o árbitro da partida, com Pietro Dei Giudici e Vito Mastrodonato como assistentes. Davide Ghersini estará no comando do VAR.

