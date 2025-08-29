LBF celebra temporada com premiação e homenagem a Vendramini

A Liga de Basquete Feminino realizará na próxima segunda-feira, 1 de setembro, em São Paulo, o evento Melhores do Ano LBF 2025, que premiará os destaques coletivos e individuais da temporada.

Serão mais de dez categorias premiadas, incluindo a Melhor Jogadora da Temporada, a Revelação e o Quinteto Ideal.

A Liga também irá homenagear Antonio Carlos Vendramini, o maior técnico vencedor da história da LBF, com quatro títulos, falecido em julho. Com a presença de familiares do ex-treinador, o tributo relembrará a história do multicampeão.

Após 129 jogos entre fase de classificação e playoffs, a temporada 2025 da LBF terminou no último dia 19, com o tricampeonato consecutivo do SESI Araraquara sobre o Sampaio Basquete.

A equipe paulista, treinada por Fábio Appolinario, derrotou o tricolor maranhense por 3 vitórias a 1 na série melhor de cinco jogos das Finais, igualando o número de titulos do rival histórico na lista de campeões da Liga.

A nova conquista também tornou o SESI Araraquara o primeiro tricampeão consecutivo em 14 edições de LBF.

Categorias premiadas no Melhores do Ano LBF 2025:

MVP das Finais



MVP da Temporada



Cestinha da Temporada



Líder em Assistências



Líder em Rebotes



Revelação da Temporada



Quinteto ideal da Temporada



Craque da galera



Melhor Defensora



Sexta Jogadora



Melhor Técnico



Melhor Trio de Arbitragem



Melhor Mascote