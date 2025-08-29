Chuva pode animar GP da Holanda marcado por dificuldades de ultrapassagens

A Fórmula 1 retorna neste final de semana após as férias de verão. O primeiro GP da segunda metade do campeonato será o da Holanda, disputado em Zandvoort.

Marcada por ser uma pista que proporciona poucas ultrapassagens, o grande prêmio da Holanda pode contar com a chuva para deixar a corrida mais imprevisível. O histórico recente mostra que a disputa pode se transformar em palco de recordes e imprevisibilidade caso o clima contribua para um cenário caótico.

As previsões para o GP da Holanda foram tema do Pole Position desta semana, programa do Canal UOL no qual Julianne Cerasoli e Marcelo do Ó receberam Thiago Fagnani, repórter de Fórmula 1 da Band.

Vai ter muita água ao redor do circuito ao longo do final de semana. Ela vai cair em algum momento. Vamos ver se cai durante a prova ou não. Lembrando que é uma pista que não tem muita ultrapassagem. Às vezes, os fãs acham o GP da Holanda chato porque não tem grandes pontos de ultrapassagem, mas quando choveu em 2023, foi o recorde de ultrapassagens da história da Fórmula 1. Então, se cair uma chuvinha, não é coisa ruim, não. Julianne Cerasoli

A previsão de chuva, a princípio, não interfere no dia da corrida, afetando mais a classificação no sábado. No entanto, Thiago Fagnani acredita que a pista molhada durante o classificatório pode proporcionar boas emoções. "Uma chuvinha cai muito bem. E na classificação, ela faz muita diferença. Eu prefiro uma chuva na classificação do que na própria corrida, porque dependendo da quantidade de chuva, a corrida tem que ser parada. E o clima lá é realmente muito instável."

O retorno do campeonato traz novamente a McLaren muito à frente do resto das equipes. Com isso, a briga pelo meio de pelotão começa a ter uma disputa maior do que pela liderança. "Como vai ser essa briga pelo quinto lugar no Mundial de Construtores? A Sauber, que antes jamais poderia imaginar estar nela, entrou nessa briga. A Williams está na frente, mas a Aston Martina pontuou bastante no último GP. Precisamos ver qual Aston Martina vai chegar para o GP da Holanda", disse Cerasoli.

Na disputa entre os pilotos, o líder Oscar Piastri segue perseguido de perto pelo companheiro Lando Norris, separados por apenas nove pontos. O inglês busca ter uma segunda metade de campeonato mais estável para tentar tirar a liderança do australiano.

O Norris precisava de uma estabilidade, uma constância no campeonato, que era exatamente o que o Piastri tinha. Se o Norris continuasse com os erros, o campeonato estaria praticamente decidido. Mas é bom que ele conseguiu uma evolução e uma manutenção do bom desempenho. Na hora de fazer as contas do título, vai ficar lá em cima não apenas quem ganhou mais, mas quem conseguiu ser mais constante.

Thiago Fagnani, repórter da Band

A largada para o GP da Holanda será às 10h (de Brasília) deste domingo. A classificação acontece às 10h no sábado.