Jogo do Palmeiras domingo (31) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo
O Palmeiras visita o Corinthians no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras engatou uma sequência de vitórias e mira o topo do Brasileirão. No mais recente triunfo, a equipe de Abel Ferreira superou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque.
Reencontro após o mata-mata. O Corinthians levou a melhor ao eliminar o alviverde com 3 a 0 no placar agregado das oitavas de final da Copa do Brasil.
Corinthians voltou a vencer no Brasileirão. Na visita ao Vasco em São Januário, a equipe comandada por Dorival Júnior venceu por 3 a 2 na rodada anterior.
Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)