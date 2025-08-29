Topo

Jogo do Palmeiras domingo (31) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Vitor Roque comemora gol marcado pelo Palmeiras - Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

29/08/2025 18h12

O Palmeiras visita o Corinthians no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras engatou uma sequência de vitórias e mira o topo do Brasileirão. No mais recente triunfo, a equipe de Abel Ferreira superou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque.

Reencontro após o mata-mata. O Corinthians levou a melhor ao eliminar o alviverde com 3 a 0 no placar agregado das oitavas de final da Copa do Brasil.

Corinthians voltou a vencer no Brasileirão. Na visita ao Vasco em São Januário, a equipe comandada por Dorival Júnior venceu por 3 a 2 na rodada anterior.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

