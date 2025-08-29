Jogo do Corinthians domingo (31) pelo Brasileirão: horário e onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O Corinthians encara o Palmeiras no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o clássico.

O Alvinegro encerrou a série negativa no Brasileirão ao vencer o Vasco por 3 a 2, em São Januário. O resultado deu novo ânimo aos comandados por Dorival Júnior.

O Palmeiras mira o topo do Brasileirão. Na mais recente vitória, a equipe de Abel Ferreira superou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque.

Reencontro dos clubes após o mata-mata. O Corinthians levou a melhor ao eliminar o alviverde com 3 a 0 no placar agregado das oitavas da Copa do Brasil.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro