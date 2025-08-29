Jefté revela "choque" com interesse do Palmeiras e expressa admiração por Abel: "Queria vir de qualquer maneira"

O Palmeiras apresentou seu 11° reforço para a temporada. Trata-se do lateral esquerdo Jefté. O jogador, que estava no Rangers, da Escócia, revelou que recebeu com surpresa os primeiros contatos do clube e deixou claro desde o início seu desejo de integrar o elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira.

"Me pegou de surpresa, sim, porque até o meio do mês passado eu não sabia desse interesse do Palmeiras. Quando meus representantes falaram que tinha (o interesse), fiquei chocado... não imaginava. Mas disse que queria vir de qualquer maneira. Acho que minha vinda foi algo muito bom para mim e para minha carreira", disse.

A recepção de Jefté no elenco

Jefté foi o último reforço anunciado pelo Palmeiras, o quarto desta janela de transferências. Chegando com a temporada em andamento, o lateral precisou se integrar logo ao elenco para ficar à disposição da equipe para os jogos. Ele contou que foi muito bem recebido e destacou a parceria com Lucas Evangelista.

"Estou feliz. As pessoas aqui me receberam bem. Especialmente o Lucas Evangelista, porque temos um amigo em comum na Escócia, e ele disse que eu viria para cá. Então, ele (Evangelista) me recebeu de braços abertos... depois o elenco todo me recepcionou. Fui muito bem recebido por eles, todos me abraçaram. É um elenco muito fechado", declarou.

Estreia

Antes mesmo de ser apresentado, Jefté já mostrou um pouco do que pode fazer. Ele foi acionado no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, no último fim de semana.

"O meu jogo é bastante ofensivo. Sou um lateral que gosta muito de atacar, gosta muito do um para um. Acho que na minha estreia deu para ver um pouco disso. Tive umas duas bolas ali que deu para mostrar um pouco, que eu sou um lateral que gosta de atacar o espaço. Mas, a primeira função do lateral é marcar porque o lateral joga na linha de quatro atrás. Então tem que ter esse equilíbrio: não só atacar, mas também proteger o gol. Eu gosto de jogar assim e espero poder ter mais minutos para mostrar mais um pouco disso também no campo", avaliou.

Admiração por Abel

O lateral esquerdo de 21 anos chega para disputar a lateral esquerda com Piquerez, atual titular absoluto. Apesar de não ter recebido nenhum contato de Abel Ferreira antes de chegar ao Verdão, Jefté revelou que sabia que era um desejo do treinador pelo qual tem grande admiração.

"Não tive nenhum contato antes, de ligação, ele não me ligou. Mas quando surgiu a proposta, sabia que ele me queria muito aqui. Fiquei muito feliz com isso porque é um técnico que admiro bastante. Sempre o admirei pelo trabalho que faz. Então, quando surgiu a oportunidade, quis vir de qualquer forma. Conversei com meus representantes e disse que queria estar aqui. Então, poder estar aqui e trabalhar com o Abel é algo gratificante. Espero aprender cada vez mais com ele", finalizou.