Japão e Holanda avançam às quartas de final do Mundial de Vôlei

29/08/2025 12h25

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 conheceu os dois primeiros classificados para as quartas de final. Holanda e Japão avançaram com vitórias conquistadas nesta sexta-feira pelas oitavas de final.

Definição em cinco sets

A Holanda passou pela Sérvia, atual bicampeã mundial. O time laranja superou o rival por 3 sets a 2, parciais de 27/25, 26/24, 22/25, 20/25 e 15/11.

Passeio japonês

Em confronto asiático, o Japão não teve grandes dificuldades para eliminar a Tailândia. As japonesas encontraram mais resistência no segundo e no terceiro set, mas ganharam por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/23.

Confronto direto

Holanda e Japão vão disputar uma vaga na semifinal na próxima quarta-feira, em horário ainda indefinido.

E o Brasil?

A Seleção Brasileira buscará a vaga nas quartas de final do Mundial de Vôlei no domingo, às 10h30 (de Brasília), ao enfrentar a República Dominicana.

Resultados do dia

? Mundial de Vôlei Feminino 2025 - Oitavas de final

? 29 de agosto - Bangkok (Tailândia)

  • Holanda 3 x 2 Sérvia - 27/25, 26/24, 22/25, 20/25, 15/11

  • Japão 3 x 0 Tailândia - 25/20, 25/23, 25/23

Próximos jogos

? Mundial de Vôlei Feminino 2025 - Oitavas de final

? 30 de agosto - Bangkok (Tailândia)

  • Itália x Alemanha - 07h00

  • Polônia x Bélgica - 10h30

? 31 de agosto - Bangkok (Tailândia)

  • China x França - 07h00

  • Brasil x República Dominicana - 10h30

? 1º de setembro - Bangkok (Tailândia)

  • Estados Unidos x Canadá - 07h00

  • Turquia x Eslovênia - 10h30.

