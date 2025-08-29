Japão e Holanda avançam às quartas de final do Mundial de Vôlei
O Mundial de Vôlei Feminino 2025 conheceu os dois primeiros classificados para as quartas de final. Holanda e Japão avançaram com vitórias conquistadas nesta sexta-feira pelas oitavas de final.
Definição em cinco sets
A Holanda passou pela Sérvia, atual bicampeã mundial. O time laranja superou o rival por 3 sets a 2, parciais de 27/25, 26/24, 22/25, 20/25 e 15/11.
Passeio japonês
Em confronto asiático, o Japão não teve grandes dificuldades para eliminar a Tailândia. As japonesas encontraram mais resistência no segundo e no terceiro set, mas ganharam por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/23.
Confronto direto
Holanda e Japão vão disputar uma vaga na semifinal na próxima quarta-feira, em horário ainda indefinido.
E o Brasil?
A Seleção Brasileira buscará a vaga nas quartas de final do Mundial de Vôlei no domingo, às 10h30 (de Brasília), ao enfrentar a República Dominicana.
Resultados do dia
? Mundial de Vôlei Feminino 2025 - Oitavas de final
? 29 de agosto - Bangkok (Tailândia)
- Holanda 3 x 2 Sérvia - 27/25, 26/24, 22/25, 20/25, 15/11
- Japão 3 x 0 Tailândia - 25/20, 25/23, 25/23
Próximos jogos
? Mundial de Vôlei Feminino 2025 - Oitavas de final
? 30 de agosto - Bangkok (Tailândia)
- Itália x Alemanha - 07h00
- Polônia x Bélgica - 10h30
? 31 de agosto - Bangkok (Tailândia)
- China x França - 07h00
- Brasil x República Dominicana - 10h30
? 1º de setembro - Bangkok (Tailândia)
- Estados Unidos x Canadá - 07h00
- Turquia x Eslovênia - 10h30.