Juca vê Hulk na descendente: 'Nem na bola parada faz mais diferença'

Com atuação apagada no clássico mineiro na Copa do Brasil, Hulk parece ter entrado numa fase descendente na carreira, disse Juca Kfouri no Posse de Bola.
Para o colunista, o atacante do Galo já não faz mais diferença nem nas bolas paradas e vive momento de queda técnica. Vale lembrar que apesar da força física, Hulk tem 39 anos.
O Atlético está com um problema, eu falo isso com muito cuidado porque se houve alguém que queimou minha língua nos últimos anos, se chama Hulk. Mas a minha sensação é que o Hulk entrou na descendente porque nem na bola parada mais ele tá fazendo muito efeito.Juca Kfouri
Agora, contra o Cruzeiro, ele teve duas cobranças de falta muito ruins.Juca Kfouri
'Corinthians e Cruzeiro já estão na semifinal'
Juca Kfouri vê Corinthians e Cruzeiro encaminhados para a semifinal da Copa do Brasil após vencerem fora de casa.
Segundo ele, o cenário é muito favorável para ambos, enquanto os duelos Botafogo x Vasco e Bahia x Fluminense seguem indefinidos.
Ficou ótimo para o Corinthians — o Corinthians está classificado para a semifinal, sem dúvida nenhuma, como o Cruzeiro também está classificado.
Entre Botafogo e Vasco, tenho cá minhas dúvidas, porque o Vasco gosta de aprontar com o Botafogo. E acho que o Bahia não fez a vantagem que poderia ter feito, embora o Fluminense tenha jogado melhor. Mas o Bahia tinha a expectativa de que sairia da Fonte Nova melhor do que saiu. Então, tem dois jogos que estão abertos, outros dois fechados.Juca Kfouri
