Juca vê Hulk na descendente: 'Nem na bola parada faz mais diferença'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 12h42

Com atuação apagada no clássico mineiro na Copa do Brasil, Hulk parece ter entrado numa fase descendente na carreira, disse Juca Kfouri no Posse de Bola.

Para o colunista, o atacante do Galo já não faz mais diferença nem nas bolas paradas e vive momento de queda técnica. Vale lembrar que apesar da força física, Hulk tem 39 anos.

O Atlético está com um problema, eu falo isso com muito cuidado porque se houve alguém que queimou minha língua nos últimos anos, se chama Hulk. Mas a minha sensação é que o Hulk entrou na descendente porque nem na bola parada mais ele tá fazendo muito efeito.Juca Kfouri

Agora, contra o Cruzeiro, ele teve duas cobranças de falta muito ruins.Juca Kfouri

'Corinthians e Cruzeiro já estão na semifinal'

Juca Kfouri vê Corinthians e Cruzeiro encaminhados para a semifinal da Copa do Brasil após vencerem fora de casa.

Segundo ele, o cenário é muito favorável para ambos, enquanto os duelos Botafogo x Vasco e Bahia x Fluminense seguem indefinidos.

Ficou ótimo para o Corinthians — o Corinthians está classificado para a semifinal, sem dúvida nenhuma, como o Cruzeiro também está classificado.

Entre Botafogo e Vasco, tenho cá minhas dúvidas, porque o Vasco gosta de aprontar com o Botafogo. E acho que o Bahia não fez a vantagem que poderia ter feito, embora o Fluminense tenha jogado melhor. Mas o Bahia tinha a expectativa de que sairia da Fonte Nova melhor do que saiu. Então, tem dois jogos que estão abertos, outros dois fechados.Juca Kfouri

Assista ao Posse de Bola na íntregra

