Herói do Palmeiras na Libertadores de 21, Deyverson elogia Andreas Pereira: "Podem falar o que quiserem"

Herói do título da Libertadores de 2021, o atacante Deyverson, do Fortaleza, elogiou o meio-campista Andreas Pereira, nova contratação do Palmeiras. Ambos estiveram envolvidos no lance que deu o terceiro troféu da competição ao Verdão.

O ex-jogador do Palmeiras elogiou o meia atravás de um comentário no post de anúncio da contratação. O atacante, inclusive, afirmou que o jogador tem nível de Seleção.

"Que Deus te abençoe, craque! Você é fenômeno. Podem falar o que quiserem, você é craque e seleção. Sucesso, menos contra a gente (Fortaleza)", escreveu Deyverson.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Os jogadores se enfrentaram na final da Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo. Na época, Andreas Pereira ainda defendia o Rubro-Negro, enquanto Deyverson estava no Verdão.

Aos cinco minutos do primeiro tempo da prorrogação, quando jogo estava empatado em 1 a 1, Andreas escorregou e deu a posse ao Palmeiras. Deyverson ficou com a bola e marcou o gol que deu o título ao clube palestrino.

Novo capítulo

Andreas busca esquecer a falha de 2021 para construir sua própria história com a camisa do Palmeiras. O atleta de 29 anos, que estava no Fulham, da Inglaterra, assinou vínculo com o Verdão até 31 de dezembro de 2028. A negociação girou em torno dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões).