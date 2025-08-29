Hebert Conceição expõe diferença entre irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão: "Opostos"

O combate entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão promete roubar a cena no card do 'Spaten Fight Night 2', programado para o dia 27 de setembro, em São Paulo (SP). Para além do duelo de gerações entre dois medalhistas olímpicos do boxe brasileiro, a disputa marcará também a segunda vez que o pugilista baiano terá pela frente um representante da tradicional família Falcão, já que encarou - e venceu - Esquiva, irmão mais novo de Yamaguchi, em junho do ano passado. As similaridades entre os adversários, no entanto, ficam apenas no sobrenome, na opinião de Conceição.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Hebert Conceição comparou os estilos de Esquiva e Yamaguchi, dentro e fora do ringue. E, na visão do campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio, os irmãos Falcão não poderiam ser mais diferentes, especialmente no que se refere à personalidade dos dois.

"O perfil dos dois é totalmente oposto. Fisicamente, até se parecem, mas parecem ter personalidades totalmente diferentes. O Yamaguchi é um cara mais respeitoso, é um cara que não anda por aí falando mal de um ou de outro, dos seus companheiros de profissão. Antes de ter essa oportunidade de enfrentá-lo, eu sempre acompanhei a carreira do Yamaguchi, torci por ele quando disputou o título (mundial). A gente até já trocou algumas ideias antes, de que nossos caminhos não se cruzassem - porque não era meu objetivo enfrentá-lo, e nem o dele. Mas tudo é o momento, e o momento agora pede isso", comentou Hebert.

Rivalidade diferente

Apesar de, aparentemente, ter uma boa relação com Yamaguchi, Hebert deixa claro que não haverá espaço para amizade dentro do ringue no dia 27 de setembro, no Spaten Fight Night 2. Para o campeão olímpico, o duelo contra o veterano de 37 anos tem potencial de entrar para os livros de história da nobre arte no Brasil.

"Agora é uma rivalidade real, mas é uma rivalidade que não vai passar do ponto, vai ser sempre respeitosa. Mas, em cima do ringue, a gente vai esquecer todo o respeito que tem fora, e vai se enfrentar como se fossem dois inimigos - lógico, respeitando todas as regras do esporte, porque somos profissionais e sabemos que temos que proporcionar um grande espetáculo para quem vai assistir. Sem sombra de dúvidas, essa vai ser uma das maiores lutas do boxe brasileiro, do boxe profissional, assim como foi a minha com o irmão dele", afirmou.

Porém, mesmo disposto a apimentar sua rivalidade com o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres, em 2012, o lutador baiano reconhece que a animosidade com Esquiva surgia de forma mais natural, especialmente pela personalidade polêmica do capixaba. Neste ponto, Hebert faz questão de exaltar o mais velho dos irmãos Falcão.

"O irmão dele, sim, houve algo mais pessoal, porque ele (Esquiva) é um cara que eu não tenho respeito - eu tenho admiração pela carreira, pelo atleta, pelas conquistas, mas pela pessoa eu não tenho respeito. Quer dizer, eu respeito a pessoa, mas não tenho respeito por ela. Porque é um cara que fala mal dos compatriotas, dos companheiros de profissão. É um cara que coleciona haters por aí, e eu sou um desses. É totalmente diferente do irmão. O irmão (Yamaguchi) é um cara respeitoso, um cara que o mundo do boxe gosta, enquanto o meu oponente anterior não tem o respeito de tantas pessoas", disparou Conceição.

Diferença dentro do ringue

A jovem promessa do boxe brasileiro, de 27 anos, também vê uma significativa diferença entre os irmãos Falcão no âmbito esportivo. Inclusive, Hebert considera Yamaguchi um oponente mais perigoso do que Esquiva, por se tratar de um boxeador com o estilo mais agressivo do que o de seu irmão mais novo.

"Dentro do ringue também tem bastante diferença, a começar pelo tamanho. O Yamaguchi é maior que o irmão dele, a envergadura também, o estilo de boxear... O Yamaguchi é um cara mais versátil, se movimenta um pouco mais, também é um pouco mais agressivo, atira mais golpes. Então, ao meu ver, é uma luta mais perigosa para mim. Mas eu estou pronto para qualquer desafio, me sinto pronto para enfrentá-lo, para performar e, acima de tudo, para vencê-lo", concluiu.

Vitor Belfort vs Wanderlei Silva

Além do duelo entre os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, o Spaten Fight Night terá outras atrações que prometem agradar aos fãs dos esportes de combate. Na luta principal do card, por exemplo, as lendas do MMA Vitor Belfort e Wanderlei Silva farão uma aguardada revanche, desta vez no boxe.

