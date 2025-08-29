Samir: Gui Negão tem salário dobrado e será titular ao lado de Memphis

Gui Negão teve o salário dobrado pelo Corinthians na negociação para renovação de contrato até 2029, revelou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

O Timão ainda não divulgou o novo contrato, mas o colunista do UOL detalhou que o vínculo foi estendido por mais dois anos (de 2027 para 2029), com valorização salarial.

O Gui Negão está de contrato renovado até o fim de 2029 e já dobraram o salário do Gui Negão. Não sei se o Corinthians divulga hoje ainda ou na semana que vem, mas eu tenho informação que já está tudo acertado. Está de contrato renovado o Gui Negão, e de salário dobrado.

Samir Carvalho

O colunista destacou que Gui Negão será titular ao lado de Memphis Depay pela primeira vez no Corinthians no Dérbi de domingo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

"O Gui Negão está em grande fase e pode ser a primeira vez que ele e o Memphis comecem juntos como titulares. O Gui Negão, que marcou três gols nos últimos três jogos, e o Memphis, recuperado, é o ataque do Corinthians, com o Rodrigo Garro na armação e os três volantes", disse Samir.

