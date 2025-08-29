Topo

Esporte

FPF proíbe torcida em jogos sub-11 e sub-12 após ofensas, brigas e ameaças

Jogos do Paulistão sub-11 e sub-12 não terão presença de torcida - Miguel SCHINCARIOL
Jogos do Paulistão sub-11 e sub-12 não terão presença de torcida Imagem: Miguel SCHINCARIOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 17h50

A Federação Paulista de Futebol acatou uma recomendação do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e proibiu a presença de torcida nos jogos das próximas duas rodadas do Paulistão sub-11 e sub-12 por causa de mau comportamento.

O que aconteceu

Ao todo, 46 ocorrências foram registradas em dois meses de competição. O número já é maior do que as 34 que foram relatadas ao longo de toda a última edição dos torneios.

Relacionadas

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, à seleção após corte de Vanderson

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira

Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel

Ofensas às crianças, injúria racial, homofobia, brigas, ameaças e outros atos hostis estão entre os relatados até aqui. A maioria dos casos foi originada por pais e responsáveis dos atletas, segundo a própria FPF.

Os jogos com portões fechados valerão pela 16ª e 17ª rodada da competição. Elas ocorrerão nos dias 31 de agosto e 7 de setembro.

Essa é uma medida educativa, que reforça nosso compromisso em colocar a integridade e a formação das crianças acima de qualquer outro interesse. O futebol nessa faixa etária deve ser sinônimo de aprendizado, convivência, diversão e alegria, e é esse padrão de arquibancada que trabalharemos para garantir. Quando atitudes de torcedores ameaçam esse ambiente, precisamos agir. Pais, educadores, dirigentes: precisamos ser e dar exemplo para as crianças. Fábio Moraes, diretor executivo de competições da FPF

A entidade lançou uma campanha direcionada aos pais de atletas em dezembro de 2024. Nela, frases com ofensas ditas durante jogos foram mostradas. A FPF também utiliza o vídeo em palestras, cursos e eventos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

FPF proíbe torcida em jogos sub-11 e sub-12 após ofensas, brigas e ameaças

Palmeiras teve economia de R$ 63 milhões com 'não' inicial de Andreas

Moicano projeta furada de fila de Carlos Prates pelo cinturão do UFC; entenda

Roger Machado comanda treino tático, e Internacional avança para enfrentar o Fortaleza

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vânderson para jogos da seleção brasileira

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira até 2028; veja detalhes

Palmeiras anuncia contratação de Andreas Pereira; veja detalhes

Vitinho, do Botafogo, substitui Vanderson e é convocado à Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, à seleção após corte de Vanderson

Na lista de Ancelotti, Bento é barrado por Jorge Jesus e deve ser negociado

Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel